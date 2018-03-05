Пока работа приостановлена, помощь будут оказывать только в экстренных ситуациях

Об этом сообщают на сайте дипведомства.

" Посольство США в Анкаре будет закрыт для общественности 5 марта 2018 из-за угрозы безопасности" , - говорится в сообщении.

Пока не уточняют, об угрозе какого рода идет речь. О времени возобновления работы посольства сообщат дополнительно.

В посольстве отметили, что пока работа приостановлена, помощь будут оказывать только в экстренных ситуациях.

Гражданам США рекомендуют избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными во время посещения туристических и торговых центров, сообщать друзьям и близким о своем местонахождении.

Дипломаты также отменили все собеседования на получение виз и другие несрочные действия.

Напомним, что 5 октября власти Турции задержала местного сотрудника консульства США в Стамбуле, обвинив в сотрудничестве с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает ответственным за попытку военного переворота в июле 2016 года.