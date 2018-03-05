|Американское посольство в Турции приостановило работу
|05.03.2018 15:30
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Пока работа приостановлена, помощь будут оказывать только в экстренных ситуацияхВ понедельник, 5 марта, посольство США в Турции закрыли из-за угрозы безопасности.
Фото: unian.ua
Об этом сообщают на сайте дипведомства.
" Посольство США в Анкаре будет закрыт для общественности 5 марта 2018 из-за угрозы безопасности" , - говорится в сообщении.
Пока не уточняют, об угрозе какого рода идет речь. О времени возобновления работы посольства сообщат дополнительно.
В посольстве отметили, что пока работа приостановлена, помощь будут оказывать только в экстренных ситуациях.
Гражданам США рекомендуют избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными во время посещения туристических и торговых центров, сообщать друзьям и близким о своем местонахождении.
Дипломаты также отменили все собеседования на получение виз и другие несрочные действия.
Напомним, что 5 октября власти Турции задержала местного сотрудника консульства США в Стамбуле, обвинив в сотрудничестве с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает ответственным за попытку военного переворота в июле 2016 года.
В частности, он находился в контакте с прокурором Зекерия ОЗОМ, который в 2013 году вел расследование обвинений в коррупции против окружения Реджепа Тайипа Эрдогана (тогдашнего премьер-министра, нынешнего президента Турции).