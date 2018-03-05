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Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017
05.03.2018 15:30

Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017

Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017

Уровень совокупного индекса затрат на производство в Украине сельскохозяйственной продукции (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, зоны АТО) в январе 2018 года составил 104,5% к предыдущему месяцу.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в январе-2018 года к январю-2017 соответствующий индекс составил 119,1%.

Индекс затрат на производство растениеводческой продукции в январе составил 118,8%, продукции животноводства – 119,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, в январе 2018 года составил 118,3% к январю прошлого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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