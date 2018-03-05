|Вагітна Світлана Лобода продемонструвала чималий животик (ФОТО)
|05.03.2018 15:33
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Схоже, що серед зіркових матусь скоро буде поповнення: так, днями російські ЗМІ заговорили про те, що скандально відома українська співачка Світлана Лобода, яка вже виховує доньку Євангеліну, вагітна вдруге і цього разу від німецького музиканта та співака гурту Ramsteinn Тілля Ліндеманна.
Сама Лобода чутки спростовувати чи підтверджувати не поспішає, але днями з'явилася на церемонії нагородження музичною премією у Москві і продемонструвала невеличкий животик, прихований пишною блузою.
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