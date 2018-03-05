Украинский журналист заявил, что ему угрожают сторонники партии "" и ее лидера Олега Тягнибока, передает со ссылкой на

Такое заявление журналист сделал после того, как националисты начали требовать отменить его творческий вечер во Львове, который запланирован на 6 марта.

"Незарегистрированного оружия у членов нашей организации нет! Вопрос господину президенту: а из зарегистрированного оружия этого го*дона валить можно?" - писал в соцсети Facebook глава львовской ячейки "Сокола" (эту организации называют молодежным крылом "") Богдан Федун.

"Пан через своих сторонников открыто угрожает мне расправой. Я об этом буду бить в набат, я буду сообщать об этом всей мировой общественности. Одно дело, когда на Говерле что-что рассказывает про "жидву і москалів", а другое – когда его люди пишут в Facebook, что если президент не разрешает использовать незарегистрированное оружие, то мы будем пользоваться зарегистрированным. Пан , это не смешно. Я думаю, если во Львове 6 марта во время моего творческого вечера что-что случится со мной или с кем-то из львовян, которые придут ко мне на вечер, вы проклянете тот день, когда начали заниматься политикой. Я говорю вам это в глаза, чтобы вы знали", – ответил на угрозы Гордон.

При этом, утверждает журналист, избегает личного общения с ним.

"Он же убегает от меня, от "рудої кобили", как он говорит. Я же предлагал пану Тягнибоку, которого я глубоко уважаю как умного, образованного и талантливого человека, прийти со мной на теледебаты, чтобы мы могли с ним сесть рядом с ведущим и задать друг другу вопросы. Пан этого не хочет. Чего-то он боится. Чего – не знаю", – отметил Дмитрий.

Отметим, что националисты сообщили о планах сорвать творческий вечер Гордона во Львове после того, как журналист 23 февраля в эфире телеканала NewsOne пересказал экс-начальника Главного управления разведки и бывшего главы Игоря Смешко изданию "ГОРДОН". Смешко рассказал, что группа военных экспертов (куда, в частности, входили сам Смешко и прежний секретарь Евгений Марчук) после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала и.о. президента Украины Александру Турчинову и лидеру " Олегу Тягнибоку назначить на пост министра обороны генерала армии Виталия Радецкого, который сказал, что знает, "как остановить Россию в Крыму и изгнать захватчика". По словам участников встречи, отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил по квоте ".

"На карте Украина, на карте – независимость Украины. Что ж ты, собака, делаешь? Поэтому, исходя из информации, которую я только что обнародовал, считаю, что – один из виновных в сдаче Крыма", – сказал журналист.

После этого националисты из связанной со "Свободой" организации "" и пообещали заблокировать творческий вечер Гордона во Львове. По их мнению, журналист придерживается пророссийской позиции.

27 февраля представители националистических организаций Львова передали руководству Львовской областной филармонии письменное обращение с требованием отменить творческий вечер Гордона

"Проведение такого мероприятия откровенно антиукраинского характера может вызвать возмущения активной общественности города и привести к массовым беспорядкам", – заявили авторы обращения.

28 февраля на пресс-конференции президента Петра Порошенко Гордон задал вопрос, способны ли правоохранительные органы защитить граждан от титушек и получастных армий.

"Способно ли государство обеспечить безопасность и мою лично, и тех сотен львовян, которые придут 6 марта на мой творческий вечер?" – спросил Гордон.

Президент ответил, что каждый человек в Украине имеет право высказать свой протест, но за использование незарегистрированного оружия должна быть неотвратимая ответственность. Он подчеркнул, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству и правоохранительные органы способны это обеспечить.

же утверждает, что таким образом Гордон хотел лишь пропиарить свой творческий вечер.

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