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Исполнительным директором БФ "Пациенты Украины" стала его соосновательница
05.03.2018 15:36

Исполнительным директором БФ "Пациенты Украины" стала его соосновательница

Исполнительным директором БФ "Пациенты Украины" стала его соосновательница

Новым исполнительным директором благотворительного фонда (БФ) "Пациенты Украины" стала соосновательница фонда Инна Бойко, сменив на этой должности Ольгу Стефанишину, назначенную заместителем министра здравоохранения, сообщила пресс-служба организации.

Соответствующее решение утверждено годовым собранием членов БФ.

И.Бойко до назначения была заместителем исполнительного директора.

Ранее работала во Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (Сеть ЛЖВ) на должности старшего специалиста в отделе адвокации, откуда ушла в 2011 году с целью создания вместе с О.Стефанишиной и Дмитрием Шерембеем (глава координационного совета Сети ЛЖВ) организации, которая бы защищала права и интересы всех категорий пациентов.

Под руководством И.Бойко фонд продолжит свою работу по расширению доступа пациентов к качественному лечению, отмечается в сообщении.

В настоящее время фонд "пациенты Украины" объединяет 36 организаций.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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