Участники АТО участвовали в поджоге за деньги, заявил Москаль

На своей странице в Facebook Москаль написал, что участники АТО участвовали в поджоге за деньги.

По его словам, " они - не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".

"Личность организатора тоже установлен - это житель Приднестровья, который сразу после преступления скрылся домой", - отметил Москаль.

Он также добавил, что предполагаемый организатор поджога является сотрудником министерства госбезопасности Приднестровья.

"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по первому поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации Фаланга)", - отметил Москаль.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.