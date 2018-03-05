|К поджогу офиса венгерского общества в Ужгороде причастны участники АТО, - Москаль
|05.03.2018 15:38
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Участники АТО участвовали в поджоге за деньги, заявил МоскальПредседатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что к поджогу Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде причастны участники АТО.
Фото : mukachevo.net
На своей странице в Facebook Москаль написал, что участники АТО участвовали в поджоге за деньги.
По его словам, " они - не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".
"Личность организатора тоже установлен - это житель Приднестровья, который сразу после преступления скрылся домой", - отметил Москаль.
Он также добавил, что предполагаемый организатор поджога является сотрудником министерства госбезопасности Приднестровья.
"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и по первому поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации Фаланга)", - отметил Москаль.
Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.
Вчера, 4 марта Сергей Князев сообщил, что полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, пять человек задержаны.