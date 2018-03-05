Выборы в Италии: результат, которого боялась Европа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Выборы в Италии: результат, которого боялась Европа
05.03.2018 15:42
Находящаяся у власти левоцентристская Демократическая партия Италии премьера Маттео Ренци получит не более 120 мандатов. Одной из причин поражения экономисты считают рост безработицы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
новости мира
экономика
общество/экономика
причин
одной
мандатов
поражения
экономисты
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books