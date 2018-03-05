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Выборы в Италии: результат, которого боялась Европа
05.03.2018 15:42
Находящаяся у власти левоцентристская Демократическая партия Италии премьера Маттео Ренци получит не более 120 мандатов. Одной из причин поражения экономисты считают рост безработицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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