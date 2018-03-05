"Динамо" 31 марта должно сыграть в Мариуполе, куда отказалось ехать в августе и получило техническое поражение

Киевское "Динамо" 31 марта должно в рамках чемпионата Украины по футболу сыграть в Мариуполе, куда столичный клуб отказался ехать в конце августа 2017 года и был наказан за это техническим поражением со счетом 0:3.

Согласно календарю второй части чемпионата, на эту дату назначен матч 25-го тура между ФК "Мариуполем" и "Динамо".

Как известно, "Динамо" отказалось ехать на матч чемпионата в Мариуполе 27 августа 2017 года, а также не отправило в Мариуполь 18 и 26 августа свою юношескую и молодежную команду.

11 сентября 2017 года Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать "Динамо" техническое поражение (0:3) за неявку на матч в Мариуполь. 14 ноября 2017 года оно было подтверждено решением Апелляционного комитета ФФУ. После этого киевский клуб обратился в Лозаннский суд, который 19 февраля 2018 года оставил в силе данное решение.

По итогам 22 туров завершившейся первой части чемпионата Украины "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" на 6 очков.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В этом сезоне первую шестерку сформировали "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Верес" и "Мариуполь".

В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). В ней будут играть "Олимпик", "Александрия", "Карпаты", "Зирка", "Черноморец" и "Сталь".