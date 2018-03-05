|В Харькове вандалы осквернили памятник героям УПА
|05.03.2018 15:44
|
Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей, причастных к раскрашиванию памятника героям УПА в Харьковском парке. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.
По словам полицейских, сообщение о правонарушении поступило к правоохранителям в 09:00 в понедельник, 5 марта.
"На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - отметили полицейские.
Как сообщал svodka.net, в Киеве на Байковом кладбище неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины. НСПУ намерена обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира