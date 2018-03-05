Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей, причастных к раскрашиванию памятника героям УПА в Харьковском парке. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области. По словам полицейских, сообщение о правонарушении поступило к правоохранителям в 09:00 в понедельник, 5 марта. "На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - отметили полицейские. Как сообщал svodka.net, в Киеве на Байковом кладбище неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины . НСПУ намерена обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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