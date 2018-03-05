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Максимум в конце мая я ожидаю, что дело Труханова будет в суде - Холодницкий
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05.03.2018 15:44
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Подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в причастности к схеме
нанесения ущерба городскому бюджету является обоснованным,
рассказал глава САП Назар Холодницкий. Холодницкий считает
достаточной доказательную базу в деле Труханова Фото:
nabu.gov.ua "Максимум в конце мая я ожидаю, что это дело будет в
суде. Детективы и прокуроры заверили меня, что этого времени
довольно для завершения дела", – заявил он.Холодницкий также
прокомментировал решения суда, который отпустил Труханова на поруки
и отказался отстранить его от занимаемой должности."Не буду
критиковать суды за их решения. Решения надо выполнять, нравятся
они нам или нет. Но с позиции логики человек, который возглавляет
городской совет, может влиять на своих подчиненных, а это, в свою
очередь, создает сложности для завершения следствия. Поэтому мы
просили меру пресечения, которую считали единственно верной в этой
конкретной ситуации. Если бы суд избрал меру пресечения в виде
содержания под стражей, то не было бы необходимости обращаться в
суд с просьбой отстранения от должности. Когда мы проиграли суд по
мере пресечения, мы подали ходатайство об отстранении. И то, что
суд нас не поддержал, таково решение суда", - отметил глава
Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Назар Холодницкий
подчеркнул, что при избрании меры пресечения суд "признал
подозрение обоснованным".По версии следствия,
Труханов причастен к схеме по нанесению ущерба местному
бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет
приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры,
которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном
ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских
властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с
признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.14 февраля Труханов
прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь, где
его задержали пограничники и передали детективам
Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Правоохранители также вручили Труханову сообщение о
подозрении.По словам главы САП Назара Холодницкого, прокуратура
ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом
в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на
поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия
Голубова. Суд также отпустил на поруки Вугельмана. САП
заявляла о намерении обжаловать решение Соломенского райсуда.16
февраля Труханов открыл сессию горсовета Одессы под
аплодисменты соратников и крики "Ганьба".27 февраля Соломенский суд
Киева отказался отстранить мэра Одессы Геннадия Труханова от
исполнения обязанностей, как того просила САП.
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