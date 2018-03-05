Подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в причастности к схеме нанесения ущерба городскому бюджету является обоснованным, рассказал глава САП Назар Холодницкий. Холодницкий считает достаточной доказательную базу в деле Труханова Фото: nabu.gov.ua "Максимум в конце мая я ожидаю, что это дело будет в суде. Детективы и прокуроры заверили меня, что этого времени довольно для завершения дела", – заявил он.Холодницкий также прокомментировал решения суда, который отпустил Труханова на поруки и отказался отстранить его от занимаемой должности."Не буду критиковать суды за их решения. Решения надо выполнять, нравятся они нам или нет. Но с позиции логики человек, который возглавляет городской совет, может влиять на своих подчиненных, а это, в свою очередь, создает сложности для завершения следствия. Поэтому мы просили меру пресечения, которую считали единственно верной в этой конкретной ситуации. Если бы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, то не было бы необходимости обращаться в суд с просьбой отстранения от должности. Когда мы проиграли суд по мере пресечения, мы подали ходатайство об отстранении. И то, что суд нас не поддержал, таково решение суда", - отметил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Назар Холодницкий подчеркнул, что при избрании меры пресечения суд "признал подозрение обоснованным".По версии следствия, Труханов причастен к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.14 февраля Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь, где его задержали пограничники и передали детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении.По словам главы САП Назара Холодницкого, прокуратура ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Суд также отпустил на поруки Вугельмана. САП заявляла о намерении обжаловать решение Соломенского райсуда.16 февраля Труханов открыл сессию горсовета Одессы под аплодисменты соратников и крики "Ганьба".27 февраля Соломенский суд Киева отказался отстранить мэра Одессы Геннадия Труханова от исполнения обязанностей, как того просила САП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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