Премьером страны может стать любитель Путина

Они набирают вместе около 37,5% голосов, сообщают на сайте МВД страны.

На втором месте - протестное движение "Пять звезд" (31,3%), что использует левые лозунги, на третьем - социал-демократы с результатом 23,6%.

Большинство в парламенте получит партия или коалиция, которая сможет набрать более 40% голосов и начать формирование правительства.

Ранее все три ведущие политические силы исключили создания коалиционного правительства. Ситуация осложняется тем, что Берлускони даже в случае победы правоцентристской коалиции не сможет занять пост премьера из-за того, что был ранее судим за финансовые преступления. Бывший премьер поддерживает кандидатуру председателя Европарламента Антонио Таяни на пост главы правительства. Однако если партия Берлускони получит на выборах меньше голосов, чем ее союзники по коалиции из Лиги Севера, на место премьера будет претендовать уже председатель Лиги Севера Сальвини. Этот политик известен резкой антимигрантские риторикой и похвалами в адрес президента России Владимира Путина.

Всего на этих выборах следовало определить 630 депутатов и 315 сенаторов. Кандидатуры выдвинули более семи тысяч человек от 31 партии.

Движение "Пять звезд" было создан в 2009 году популярным итальянским блогером Беппе Грилло, который до этого был комиком на телевидении. Движение выступает против евроинтеграции (в том числе против внешней политики Евросоюза) и на защиту окружающей среды.