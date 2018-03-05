Так называемые частные военные кампании после их возможной легализации в Украине могут активно привлекаться для вмешательства в различные политические процессы.

Такое предположение сделал военный знаток Александр Мусиенко, передает со ссылкой на .

"В украинских реалиях это будет создаваться, чтобы определенным образом удерживать власть или, не дай Бог, ее захватить. Они же не будут создаваться для того, чтобы воевать. Вряд ли их будут применять в Украине. Опять же таки, это нужно создать конкурентоспособную компанию, которая смогла бы соперничать с американской Academi, которая в любой точке мира готова выполнить любое задание. Только на стороне легального правительства", - отметил знаток.

По его словам, сейчас эта идея вряд ли получит одобрение со стороны высшего руководства страны и правительства.

"То, что у нас это будет использоваться политически, как мы видели на примере отдельных батальонов, это есть. Думаю, что ни государство, ни президент, ни премьер-министр не будут отдельно заинтересованы, чтобы такие компании появлялись в Украине", - считает Мусиенко.

При этом он напомнил, что идея привлечь иностранную ЧВК для боевых действий в зоне АТО в свое время уже была забракована.

"Я знаю, что в 2015 году были мысли некоторых военных советников из-за границы о том, что в Украину можно завести иностранную частную военную компанию, которая могла бы повоевать за нас на востоке. Тогда эта идея была отброшена", - констатировал знаток.

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