О взятии в плен россиянина сообщила 4 марта 57-я отдельная мотопехотная бригада

Гражданин России Николай Покусаев, которого задержали украинские военные, якобы не имеет отношения к службе в рядах «Вооруженных сил» «ДНР». Об этом заявил «замкомандующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин, о чем сообщают сепаратистские СМИ, информирует svodka.net.

По его словам, данные командования говорят о том, что Покусаев находился на испытательном сроке в одном из «республиканских» подразделений, но договор с ним заключать не стали по причине подозрения в преступной деятельности в России.

«В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии правоохранительных органов ДНР появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним. В заключении контракта на военную службу ему было отказано. После его местонахождение командованию ВС ДНР было неизвестно», — заявил Басурин.

Он предположил, что Покусаев охотно отправился в Украину, чтобы скрыться от уголовной ответственности.

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Как сообщалось ранее, о взятии в плен россиянина сообщила 4 марта 57-я отдельная мотопехотная бригада. Задержанному 47 лет, в российско-оккупационных войсках он служил водителем-механиком. В сети также были опубликованы документы пленного боевика.

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