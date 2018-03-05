Российский концерн "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Такое заявление сделал глава российской компании Алексей Миллер, сообщает Интерфакс.

По словам чиновника, соответствующее уведомление "Газпром" направил "Нафтогазу" в понедельник, 5 марта.

В то же время в "Нафтогазе" утверждают, что не получали никаких уведомлений.

Как сообщал svodka.net.uа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спор между Газпромом и Нафтогазом необходимо урегулировать в юридической плоскости. Ранее главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что НАК будет требовать от российского концерна "Газпром" компенсацию за переплату при экстренной закупке газа в Европе в марте.

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