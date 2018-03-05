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Суд признал незаконным выговор Горбатюку, объявленный дисциплинарной комиссией прокуроров
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05.03.2018 15:52
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11 октября 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия
прокуроров вынесла начальнику департамента специальных
расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку
выговор. По словам прокурора, это произошло по жалобе заместителя
генпрокурора Юрия Столярчука. 5 марта 2018 года суд отменил решение
комиссии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горбатюк: Столярчук делал все возможное, чтобы "свести на нет" дело
о причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с Пшонкой
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com На заседании 5 марта суд
удовлетворил жалобу Горбатюка, признал противоправным и отменил
соответствующее решение КДК прокуроров от 11 октября 2017 года. На
данное решение кассационного суда может быть подана жалоба в
большую палату Верховного Суда Украины.11 октября 2017 года
квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла
Горбатюку дисциплинарный выговор.Сам Горбатюк рассказал, что
выговор ему объявили по жалобе заместителя генпрокурора Юрия
Столярчука. "На протяжении определенного времени он препятствовал
расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их
забрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался
обжаловать у генерального прокурора", – пояснил прокурор.По
его словам, Столярчук "делал все возможное", чтобы "свести на нет"
дело о причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с
генпрокурором времен экс-президента Виктора Януковича Виктором
Пшонкой. Горбатюк "больше часа объяснял членам комиссии прокуроров
свою позицию, однако ее не приняли во внимание", сообщала
"Украинская правда". В июне 2016 года генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко выносил Горбатюку
предупреждение.В октябре 2016 года года в
эфире телеканала "112 Украина" главный военный
прокурор Украины Анатолий Матиос говорил, что Горбатюк также
получил выговор "за ненадлежащее расследование уголовных
производств по санкционному списку бывших чиновников времен
Януковича".
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