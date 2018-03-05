11 октября 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку выговор. По словам прокурора, это произошло по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. 5 марта 2018 года суд отменил решение комиссии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Горбатюк: Столярчук делал все возможное, чтобы "свести на нет" дело о причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с Пшонкой Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com На заседании 5 марта суд удовлетворил жалобу Горбатюка, признал противоправным и отменил соответствующее решение КДК прокуроров от 11 октября 2017 года. На данное решение кассационного суда может быть подана жалоба в большую палату Верховного Суда Украины.11 октября 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла Горбатюку дисциплинарный выговор.Сам Горбатюк рассказал, что выговор ему объявили по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. "На протяжении определенного времени он препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их забрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора", – пояснил прокурор.По его словам, Столярчук "делал все возможное", чтобы "свести на нет" дело о причастности должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором времен экс-президента Виктора Януковича Виктором Пшонкой. Горбатюк "больше часа объяснял членам комиссии прокуроров свою позицию, однако ее не приняли во внимание", сообщала "Украинская правда". В июне 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выносил Горбатюку предупреждение.В октябре 2016 года года в эфире телеканала "112 Украина" главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос говорил, что Горбатюк также получил выговор "за ненадлежащее расследование уголовных производств по санкционному списку бывших чиновников времен Януковича". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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