В своих материалах я не редко вспоминаю такую далекую и жаркую страну как Индия, часто в контексте её тесного военно-промышленного сотрудничества с Российской Федерацией. Однако, начиная с 2017 года, я все чаще стал замечать, как Нью-Дели отдаляется от Москвы и неспешно, но уверенно дрейфует в сторону США и ЕС.

Такая тенденция меня радует, ведь отсутствие заказов от крупнейшего потребителя российского вооружения нанесет серьезный удар по ВПК страны-агрессора. И, 2017-й год стал настоящим праздником на этой улице, ведь за весь прошлый год между Индией и Россией не было заключено ни одного твердого контракта!

Подобную негативную тенденцию отметили и в самой РФ. Однако, вести информационную борьбу с ВПК США и ЕС за рынок Индии им крайне непросто. С другой стороны, пропагандистская машина сейчас набирает обороты для того, что бы нанести удар по другому партнеру Индии, который уже демонстрирует качество выполняемых заказов на уровень лучше, нежели российские партнеры индусов. Речь идет, как вы уже догадались, об Украине.

Дело в том, что у России есть повод истерить, ведь только за последнее время Индия не только отличилась нежеланием продолжать дальнейший общий с РФ проект истребителя пятого поколения на базе Су-57. Дабы переубедить индийских партнеров Кремль даже решился отправить Су-57 в Сирию, но вряд ли это решит дилемму дальнейшего сотрудничества двух стран. Тем более что проблемы с российской авиацией индусам знакомы как никому другому! В данном случае речь идет об истребителях Су-30МКИ которые больше простаивают в ангарах, дожидаясь ремонта, нежели патрулирует воздушное пространство страны, а так же МиГ-29 КУБ, которые прибыли в Индию вообще в бракованном состоянии.

Известные факты низкого качества российской техники и высокая степень её аварийности лишь убеждают в мысли о том, что Индия тянется к западу и вполне ожидаемо ориентируется на такую продукцию как F-35, Dassault Rafale, CH-47F “Chinook”, AH-64E “Apache” и т.д.

В прошлом году Госсекретарь США Рекс Тиллерсон очень успешно посетил Индию и, в ходе этого визита речь шла не только о локализации истребителей F-16 на мощностях индийских авиационных предприятий. Госсекретарь предоставил индийским партнерам специалистов, которые провели аудит индийско-российского авианосца “Викрант”, а строящийся авианосец “Вишал” уже находится под бдительным надзором американских консультантов.

Кроме того, недавний визит в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершился договорённостями о поставках израильских ПТРК Spike на $500 млн, а до этого Индия закупила у Израиля систему ПВО Barak 8, суммой на $2 млрд, которая будет интегрирована в индийские авианосцы.

Индия отдает предпочтение качеству. Индия развивается и готова платить больше за высокие технологии, а не за ржавые гайки. Но, казалось бы, причем же здесь Украина?

А вот в том-то и дело, что Украина сейчас для России оказывается главным конкурентом на индийском плацдарме не только как поставщик продукции, но и как страна способная обслуживать имеющуюся на вооружении ВС Индии технику и даже проводит её модернизацию.

В отличие от своих российских “коллег” украинские оружейники подписали в 2017 году “живые” контракты на сумму более $35 млн. Ежегодный же оборот между нашими странами в области ВПК превышает $100 млн.

Конечно, по сравнению с ежегодным оборотом России и Индии в области ВПК в среднем оцениваемом в $7 млрд эта сумма может показаться не значительной, но копейка рубль бережет. Тем более с учетом тенденции ухода Индии из объятий Россиюшки, а, следовательно, уменьшении этого оборота.

А потому и не удивительно, что информационная машина Кремля, не способная дотянуться до США и ЕС с целью дискредитации их ВПК, бросает серьезные ресурсы, а в будущем ещё больше усилит давление на ВПК Украины. ВПК, который в перспективе может увеличить своё взаимодействие с Индией, тем самым лишив Кремль ещё сотни-другой миллионов, так необходимых для выживания в условиях стабильной с успешной борьбы с санкциями, долларов.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира