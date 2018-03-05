Украина подписала соглашение с Финляндией о поддержке реформы украинской школы

Украина подписала с Финляндией соглашение "О реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", которое предусматривает ориентировочное финансирование в размере 6 млн евро на протяжении 4 лет, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в понедельник.

"Между Украиной и Финляндией заключено соглашение, предусматривающее помощь в повышении квалификации украинских учителей, популяризацию образования, а также улучшение образовательной среды школ в рамках реформы "Новая украинская школа". Документ был подписан министром образования и науки Лилией Гриневич и министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни сегодня, 5 марта 2018 года, в здании МИД", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в соглашении ориентировочная стоимость проекта оценивается в 6 млн евро, а сроки его реализации – в 4 года. После подписания соглашение должен ратифицировать Верховная Рада.

"Министр Лилия Гриневич отмечает, что все эти бюрократические процедуры крайне необходимо завершить в течение ближайших месяцев", - отмечают в ведомства.