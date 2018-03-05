2 марта Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз України» через Стокгольмский арбитраж.

Российский «Газпром» 5 марта официально направил уведомление в НАК «Нафтогаз України» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил глава российской компании Алексей Миллер журналистам. Об этом сообщает «Интерфакс», информирует svodka.net.

По словам Миллера, «Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогаз України». Мюллер заявил, что «решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту».

Он добавил, что «арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел в Украине», в то время как в «Газпроме» «категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы в Украине». По словам Миллера, «в такой ситуации для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным» и «Газпром» вынужден «немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке».

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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1 марта стало известно, что «Газпром» получил деньги от «Нафтогазу України» в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.

В «Нафтогазі» расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от «Газпрома» компенсации убытков.

«Укртрансгаз» сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции «Суджа» в диапазоне 60–65 кгс/см².

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2 марта Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз України» через Стокгольмский арбитраж.

В тот же день НАК «Нафтогаз України» и польская PGNiG подписали договор о поставках газа в Украину.

«Нафтогаз» с целью экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.

3 марта глава государства заявил, что недостаток газоснабжения в Украине ликвидирован.

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