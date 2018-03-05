Киев замело снегом. Основные дороги кое-как расчистили и посыпали солью. Но спальные районы, особенно дворы, превратились в непроходимые лабиринты узких тропинок, протоптанных к ключевым точкам жизнеобеспечения – маркетам и пивным, а также между «похороненными» в мартовском снегу припаркованными где попало автомашинами. Тут главное – идти осторожно, поскольку всё «заминировано» собачьим дерьмом. А где им ещё делать свои дела? Больше метра снега. Вы пробовали присесть в сугробе? Вот и собакам не нравится. Мэр Кличко уже кстати предупредил киевлян об опасности желтого снега. Все осознали. У нас, как говорят президент и руководство «Нефтегаза», совершенно «фантастическая нация». Это чистая правда.

Абсолютно сказочные дол...ёбы. Без всяких преувеличений. Наверное, все в курсе, что шумеры поставили «Газпром» на колени с помощью Стокгольмского арбитражного суда. Чуть было не сделали день оглашения вердикта национальным праздником. Но, к сожалению, именно на эту дату пришлась очередная трагедия, связанная с массовой гибелью патриотов от рук сталинских палачей. Уже никто отдельно и не вникает, по какому поводу у нас очередной траур со свечкой в углу телеэкрана. Для этих целей есть директор института памяти нации Вятрович. Вот пусть он и думает.

Короче, праздновали по-быстрому: главком поздравил главу «Нефтегаза» с исторической победой и выразил абсолютную уверенность в том, что порка российского газового гиганта продолжится. И именно в этот миг победы «Газпром» перекрыл кран. Знаете, что самое страшное? Нет, не закрытые детские учреждения, школы и вузы. Даже не флешмоб «Нефтегаза» с идиотским названием #прикрути. Имеется в виду экономия газа с помощью прикрученных батарей и конфорок. Внезапно шумеры осознали, что независимая нация до сих пор зависит от поставок российского газа. Открытие было столь неожиданным и шокирующим, что действительно перевернуло основы их «мироздания». Как?! Мы же слезли с «газовой кремлевской иглы», почти три года подряд закупаем по дешёвке расово правильный европейский газ, добытый в недрах Словакии. Президент постоянно подчёркивает нашу абсолютную независимость от только. В том числе и российского газа. «Газпром» нами рассматривается в качестве удобного и безропотного объекта для «порки» в международных судах. И вдруг…

Сначала они даже боялись употреблять этот термин – «перекрыли кран». Министр энергетики Игорь Насалик прибежал в Раду (как раз был день правительства в парламенте) с каким-то «национальным планом экстренных действий». Всё время повторял, что «давление в трубе упало по вине российской стороны», надо безотлагательно спасаться с помощью экономии. Что я могу сказать о Насалике… Это классический рагуль, которого семейный клан Насаликов, обосновавшийся в Калуше (Ивано-Франковская область), делегировал в столицу для защиты бизнеса. Он тут ошивается с начала нулевых годов. Купил хату в центре, аккурат напротив бутика «Луи Виттон». Был депутатом во фракции директора парламента Александра Волкова. Пытался воровать газ вместе Олегом Диденко («нефтегазовый» функционер). Не сложилось, поскольку Игорь был слишком тупым для подобного рода дел. Его интересовали только три вещи: бабы, деньги и бодибилдинг. Сейчас бабы и бодибилдинг отпали. Остались деньги. В Минтопе он исполняет роль зиц-председателя, поскольку все решения принимаются амерами в лице директора «Нефтегаза» Коболева, Игорем Кононенко (лысый армейский друг Порошенко) и Ринатом Ахметовым. Периодически там появляется олигарх Константин Григоришин, пытается прильнуть к корыту, но его пинками гонят прочь.

Насалик явно рассчитывал, что его опять пронесёт с отопительным сезоном. Минувшие зимы были аномально тёплыми, удавалось сводить концы с концами с помощью «неисчерпаемых запасов европейского газа». Многие стали верить, что на самом деле украинская газотранспортная система служит для транзита словацкого, польского и венгерского газа в Россию. В Сибири же холодно… И тут под конец февраля пришли морозы. Никто не ждал. У нас ведь самые лучшие в мире специалисты по погоде. Они скачивают прогнозы с сайта «Гисметео». Еще на «айфонах» есть специальные приложения. Но тут вышел какой-то прокол. Его объясняют «испытанием Путиным нового климатического оружия». Отсюда и сугробы, тропинки между сугробами с собачьими экскрементами и проблемы с «низким давлением в трубе».

Глава «Нефтегаза» Коболев тоже малость не рассчитал. Он направил в «Газпром» заявку о поставках газа. Даже предоплату сделал. Разумеется, никто из «свидомых» даже не подозревал о такой зраде. У нас же победная война с Россией. Осталось только подождать, пока международные санкции начнут действовать. Это не долго. Дней десять. Не более того. Стокгольмский арбитражный суд неожиданно даже для Коболева решил проспонсировать экономику нации российскими средствами. А никто больше денег не хочет давать: ни МВФ, ни Европейский Союз. Даже румынские цыгане отказались спонсировать древних шумеров. Остается «Газпром». Что, согласитесь, логично.

Здесь никто не понимает, почему решение «самого справедливого суда в мире» не понравилось российскому газовому монополисту. Все были уверены, что он оботрется и беспрекословно проспонсирует нацию на 2,56 миллиарда долларов. Аккурат два транша МВФ, которых мы ждём второй год. И тут «упало давление в трубе», а «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной.

В Минтопе и «Нефтегазе» началась паника. И никакого преувеличения здесь нет. Холода продлятся еще несколько дней, а среднесуточный недостаток газа составляет примерно двадцать-двадцать пять миллионов кубических метров. Это если верить официальным данным. Что делать? Естественно, взывать к чувству патриотизма граждан, которое в последние годы приобрело чисто патологические формы. Именно следовательно на сайте «Нефтегаза» появилась инициатива #прикрути. Вальцман, судя по всему, тоже пребывал в панике. Или просто бухал. Не важно. Он тоже присоединился в флешмобу и якобы снизил температуру в туалете своей резиденции на два градуса. Вроде всё логично: агрессор прикрутил кран, надо сплотиться и терпеть до полной победы. Отключать газовые плиты, отпиливать батареи, не ходить на работу, забрать детей из детских садиков. Немедленно реализовывать «национальный план чрезвычайных мер». Почему национальный, а не государственный? Потому что у нас, б…ть, фантастическая нация! Но даже ипланы вдруг проявили зачатки осознания окружающей действительности. Они стали задавать вопрос: кто закупает российский газ у агрессора? Это же лютая зрада!

Всем главным участникам флешмоба «Прикрути» пришлось на ходу перестраиваться. Нельзя «заострять акцент» на поставках в независимую нацию российского газа! Патриоты начнут задумываться и придут к выводу, что и поставки американского угля из ЮАР через Австралию – фейк. Будут подорваны основы идеологической доктрины нации. Поэтому резко выступил президент и объяснил, что флешмоб «Прикрути» закончился оглушительной победой. Потребление газа снизилось на 25 миллионов кубометров. Даже больше. Кризис миновал. Мы закупаем в экстренном порядке 25 миллионов кубометров польского газа. В сутки. Цену не назвал, но намекнул, что получается дорого. Суровые климатические условия, в странах ЕС всё замело, цена доходит до пятисот долларов за тысячу кубов. Может, и больше. Однако победа над «Газпромом» одержана! Чрезвычайное положение отменяется. «Нефтегаз» вывесил на своём сайте красивые цифры, которые свидетельствуют о небывалом патриотизме украинцев. Во всех регионах произошло резкое снижение потребления газа. Кроме Киева, но тут особая ситуация. В сумме получается именно 25 миллионов кубометров, которые мы уже закупили у братской Польши. И да – способный менеджер Коболев уже подает в суд на «Газпром» за убытки, которые понесла Украина в связи с внеплановыми закупками польского газа.

Откуда газ у Польши? Об этом менеджеры-«победители» предпочитают не распространяться. Какие-то «хабы», виртуальные реверсы и «переориентация потоков».

Но даже эти, абсолютно неопровержимые (по украинским меркам) аргументы не убедили патриотов. Тем более что отношения с Варшавой сейчас складываются у Киева не лучим образом. Всё дело в «антибандеровском» законе, принятом польским Сеймом. Выходит, мы покупаем газ у тех, кто считает Бандеру немецким прихвостнем?

Панические действия правящей верхушки Киева продемонстрировали абсолютную растерянность. Даже премьер Гройсман начал рассуждать на тему: а как так получилось, что мы в конце зимы вынуждены закупать неоправданно дорогой газ? Крушение мифа о «газовой независимости» от России – главное следствие «победы нации» в войне с «Газпромом». Поспешность, с которой президент и «Нефтегаз» свернули бессмысленный флешмоб и отменили «чрезвычайное положение», свидетельствует о бесперспективности идеи сыграть на патриотических чувствах. Во-первых, уровень «патриотизма» оказался очень низким. Даже между «фантастических дол...ёбов». Во-вторых, все руководство Минтопа и «Нефтегаза» выставило себя сказочными дураками: жалуются на «Газпром», который прикрутил им кран. И это в условиях «тотальной независимости»! Министр иностранных дел Климкин даже вспомнил в своём «Твиттере» все игры, в которые играл в детстве. Сначала он обвинили «Газпром» в «игре в наперстки». Очень жестокая игра, от которой Климкин особенно сильно пострадал. Затем «в покер». Думаю, министр имел в виду обыкновенного подкидного дурака. Но тут уж очень неоднозначная аналогия получается. Могут подумать, что дурак не «Газпром», а Климкин.

В настоящее время все усиленно пытаются сделать вид, что ничего не произошло. О победе в Стокгольме не говорят. Обещают возобновить занятия в школах и вузах с понедельника. Типа мы нашли выход из положения. Даже разогнали палаточный городок протестующих под Радой, чтобы отвлечь внимание встревоженной нации. Надо отметить, что разгон стал возможен из-за катастрофического состояния трасс, ведущих в Киев. Нельзя оперативно привезти массовку. Все телеканалы демонстрируют снос палаток, эксперты спорят: «применяла ли полиция чрезмерное насилие, или надо было просто с ноги всех угандошить?». Отличный повод для отвлечения внимания. Знаете, я за «майдан» вообще не переживаю. У нас этого добра валом. Снесут один – обязательно появится другой. Тут мы «эксперты». На 18 марта намечен очередной «марш за импичмент». Потеплеет. Подвезут народ. Опять разобьют палаточный городок. Единственный вопрос: где именно?

И напоследок: ни Порошенко, ни руководство «Нефтегаза» почему-то в последнее время не говорят о том, что Стокгольмский арбитражный суд рассматривал газовые контракты, заключённые премьером Юлией Тимошенко. Тут вообще парадоксальная ситуация сложилась: если контракты «преступные» и приговор суда – «перемога», то почему рейтинг Тимошенко быстро растёт и она побеждает «победителя «Газпрома» Вальцмана во втором туре выборов?

Более того, после экстренной закупки «польского газа» у Юлии Владимировны появляется на руках козырь. Простой вопрос: кто виноват в том, что мы сейчас платим до семисот долларов за тысячу кубов? В чём проявляется гениальность высокооплачиваемых менеджеров «Нефтегаза»? Почему цены на коммуналку выросли более чем в десять раз, а нам предлагают забавляться флешмобом «Прикрути»?

К концу отопительного сезона обстановка в стране шумеров становится всё более и более психоделической. Снежный зомби-апокалипсис, который разыгрался на просторах независимой нации, подрывает официальную идеологическую доктрину. То «прикручивай», то «откручивай», то мы «порем Газпром», то нас «порют». Впору подавать на «Газпром» иск в Стокгольм за жестокое обращение с животными, которые вынуждены гадить на узких тропинках, протоптанных между сугробами.

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