Порошенко надеется на важную роль стран северной Европы во время "газового шантажа" РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.

"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал П.Порошенко на встрече с министром обороны Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа в Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".