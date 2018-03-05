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Порошенко надеется на важную роль стран северной Европы во время "газового шантажа" РФ
05.03.2018 16:00

Порошенко надеется на важную роль стран северной Европы во время "газового шантажа" РФ

Порошенко надеется на важную роль стран северной Европы во время "газового шантажа" РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.

"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал П.Порошенко на встрече с министром обороны Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа в Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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