Украина в январе-феврале текущего года в 2,5 раза сократила импорт природного газа (на 1 миллиард 675,1 миллионов куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 миллиарда 144,7 миллионов куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Согласно подсчетам, со стороны Словакии в январе-феврале-2018 поступило 804,6 миллиона куб. м газа (-66,6% к январю-февраля-2017), из Венгрии - 181,3 миллиона куб. м (+0,7%), Польши - 158,8 миллионов куб. м (-31,5%).

В феврале 2018 года импорт составил 343,1 миллиона куб. м газа, что в четыре раза меньше, чем в феврале 2017 года.

Как сообщал svodka.net.uа, российский концерн "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира