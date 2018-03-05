В Дарницкий райсуд Киева, который рассматривает дело в отношении Юрия Крысина о пытках на Майдане, приехала Екатерина Веремий – мать убитого в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия. Она проходит по этому делу в качестве потерпевшей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крысин (второй слева) прибыл в Дарницкий райсуд Киева, который рассматривает дело о пытках Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Диалог произошел у Дарницкого райсуда Киева, который рассматривает дело о пытках на Майдане. Крысин фигурирует в нем в качестве обвиняемого, а Екатерина Веремий – в качестве потерпевшей.Мать погибшего журналиста сказала Крысину: "Да чтоб ты сдох, скотина"."Да не переживай, я давно готов сдохнуть, лишь бы тебя не видеть", – ответил он.Кроме матери Веремия, в деле о пытках в качестве потерпевших фигурируют его жена Светлана Кирилаш, а также видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали. Обвиняемым, кроме Крысина, является Сергей Чемес.К Даницкому райсуду прибыло несколько десятков титушек, а также представители националистических общественных организаций С14 и "Национальный корпус".Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он ехал домой, остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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