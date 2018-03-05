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Крысин - матери Веремия: Я давно готов сдохнуть, лишь бы тебя не видеть
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05.03.2018 16:07
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В Дарницкий райсуд Киева, который рассматривает дело в отношении
Юрия Крысина о пытках на Майдане, приехала Екатерина Веремий – мать
убитого в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия. Она
проходит по этому делу в качестве потерпевшей. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Крысин (второй слева) прибыл в
Дарницкий райсуд Киева, который рассматривает дело о пытках Фото:
Наталия Двали / Gordonua.com Диалог произошел у Дарницкого райсуда
Киева, который рассматривает дело о пытках на Майдане. Крысин
фигурирует в нем в качестве обвиняемого, а Екатерина Веремий –
в качестве потерпевшей.Мать погибшего журналиста сказала Крысину:
"Да чтоб ты сдох, скотина"."Да не переживай, я давно готов
сдохнуть, лишь бы тебя не видеть", – ответил он.Кроме матери
Веремия, в деле о пытках в качестве потерпевших фигурируют его
жена Светлана Кирилаш, а также видеооператор Владислав
Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали. Обвиняемым,
кроме Крысина, является Сергей Чемес.К Даницкому райсуду
прибыло несколько десятков титушек, а также
представители националистических общественных организаций С14
и "Национальный корпус".Веремия убили в ночь на 19 февраля
2014 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он ехал домой,
остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их
битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд
апелляционных жалоб.
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