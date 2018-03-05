|В Еврокомиссии обещают отреагировать, если США введут пошлины на импорт стали и алюминия
|05.03.2018 16:09
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Мы не можем прятать наши головы в песок"В Еврокомиссии заверили, что "не хоронить голову в песок" если решение президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия будет реализовано.
Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас подтвердил, что в среду, 7 марта, еврокомиссары будут обсуждать реакцию ЕС на решение Трампа, которая будет "быстрой, честной и соразмерный", информирует "Европейская правда" .
Во время встречи также будут обсуждены вопросы подачи жалобы в ВТО на США.
"Торговая политика - это не игра для еврозоны, речь не идет о победителях или проигравших. Мы верим, что торговля может и должно быть взаимовыгодным. Но, как президент (Еврокомиссии. - Ред.) Говорит, мы не можем прятать наши головы в песок . и когда кто-то принимает односторонние и нечестные шаги, которые ставят под угрозу тысячи работников в ЕС, то мы должны действовать.
И если меры, объявленные президентом США, будут материализованные таким образом, что будут наносить убыток европейским интересам, то мы должны реагировать " , - заявил Схинас.
Представитель ЕК заверил, что речь идет о защите интересов ЕС, а не об эскалации ситуации с США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлинуна ввоз в страну европейских автомобилей, если ЕС повысит пошлины для американских товаров.
Как писала "Еврпоейська правда" , Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал скорую и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминия.
В Брюсселе заявили, что уже подготовили контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.
По данным Politico.eu , под "месть" могут попасть товары из политически чувствительных штатов для республиканцев, такие как мотоциклы производителя Harley-Davidson с Висконсина, апельсиновый сок из Флориды и виски из Кентукки, штата лидера большинства в Сенате США.