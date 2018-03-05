Мы не можем прятать наши головы в песок"

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас подтвердил, что в среду, 7 марта, еврокомиссары будут обсуждать реакцию ЕС на решение Трампа, которая будет "быстрой, честной и соразмерный", информирует "Европейская правда" .

Во время встречи также будут обсуждены вопросы подачи жалобы в ВТО на США.

"Торговая политика - это не игра для еврозоны, речь не идет о победителях или проигравших. Мы верим, что торговля может и должно быть взаимовыгодным. Но, как президент (Еврокомиссии. - Ред.) Говорит, мы не можем прятать наши головы в песок . и когда кто-то принимает односторонние и нечестные шаги, которые ставят под угрозу тысячи работников в ЕС, то мы должны действовать.

И если меры, объявленные президентом США, будут материализованные таким образом, что будут наносить убыток европейским интересам, то мы должны реагировать " , - заявил Схинас.

Представитель ЕК заверил, что речь идет о защите интересов ЕС, а не об эскалации ситуации с США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей, если ЕС повысит пошлины для американских товаров.

Как писала "Еврпоейська правда" , Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал скорую и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминия.

В Брюсселе заявили, что уже подготовили контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.