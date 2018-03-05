Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что слова Украины не отвечают реальным действиям, и отметил проблему доверия к Украине. Об этом он сказал в эфире Польского радио, комментируя статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина в издании Rzeczpospolita, сообщает Zaxid.net.

Цихоцкий обратил внимание на то, что министр Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украинско-польских отношений. «Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?» – заявил Цихоцкий.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесения поправок в Закон об институте национальной памяти.

«Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ – сразу же увеличены поставки с польской стороны. А вместо этого имеем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», – отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

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«Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховной рады, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской Повстанческой Армии», – добавил он.

Цихоцкий также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в «исторической неграмотности».

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