Ощадбанк возобновил ипотечное кредитование "первички"

Ощадбанк возобновил ипотечное кредитование первичного рынка недвижимости в гривне после приостановки в 2014 году, начал выдачу первых кредитов на покупку квартир в столичном жилом квартале "Файна Таун", девелопером которого выступает KAN Development (оба – Киев), сообщила пресс-служба банка.

"В 2018 году в Ощадбанке запланировано активное наращивание кредитного портфеля, упрочение лидерской позиции. Относительно ипотечного кредитования, учитывая последние тенденции рынка, наша цель – более 700 млн грн прироста, в том числе за счет кредитования на покупку первичной недвижимости. В ближайшее время новые совместные проекты в этой сфере", – цитируется в сообщении директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, Ощадбанк приостановил кредитование первичного рынка недвижимости в 2014 году. С момента старта совместной со столичным застройщиком программы кредитования банк уже выдал два кредита на покупку жилья в "ЖК Файна Таун".

Согласно данным банка, программа кредитования сроком от одного до 20 лет предусматривает минимальный первый взнос при покупке жилья в размере 30%. При условии дополнительного залога имущества вероятно уменьшение первого взноса до 10%.

Ставка на первые два года – 8,9% годовых, начиная с 25 месяца – 19,99%, разовая комиссия – 0,99% от суммы кредита.

Как отметили в пресс-службе, Ощадбанк занимает более чем 40%-ную долю рынка ипотечного кредитования в Украине

"Рынок недвижимости имеет большие перспективы. В 2017 году он начал оживать и при стабильной макроэкономической ситуации будет расти", - цитируется заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Как сообщалось, ООО "К.А.Н. Девелопмент" начало строительство второй очереди ЖК "Файна Таун" площадью 30 тыс. кв. м между ул.Салютная, Щербаковская, Эстонская и Туполева в районе столичных Нивок.

Компания уже продала более 60% квартир первой очереди ЖК, во втором квартале 2018 года начнутся продажи второй очереди, площадь которой составит порядка 30 тыс.кв. м.

Жилой квартал "Файна Таун" класса "комфорт" реализуется на участке 39 га.

Согласно проекту, общая площадь квартир составит более 320 тыс. кв. м.

ООО "К.А.Н. Девелопмент" создано в 2001 году. Портфель реализованных проектов компании в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners (UDP), и "К.А.Н. Девелопмент"), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и "К.А.Н. Девелопмент"), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center.