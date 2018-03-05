|"Будьте вы прокляты": группа "ИС" обнародовала данные о потерях российских военных на Донбассе
|05.03.2018 16:14
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Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук опубликовал данные в Facebook
В интернете обнародовали данные о потерях российских военных в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за 2014 год, информирует svodka.net.
Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Группа ИС начинает публикацию данных о потерях военнослужащих ВС РФ на Донбассе. 2014 год. Груз 200. Будьте вы прокляты. Ни чести, ни совести, ни могил», — написал он.
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