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"Будьте вы прокляты": группа "ИС" обнародовала данные о потерях российских военных на Донбассе
05.03.2018 16:14
«Будьте вы прокляты»: группа «ИС» обнародовала данные о потерях российских военных на Донбассе

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук опубликовал данные в Facebook

В интернете обнародовали данные о потерях российских военных в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за 2014 год, информирует svodka.net.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Группа ИС начинает публикацию данных о потерях военнослужащих ВС РФ на Донбассе. 2014 год. Груз 200. Будьте вы прокляты. Ни чести, ни совести, ни могил», — написал он.

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