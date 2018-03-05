Ответственность прокуроров значительно выше, чем детективов в части доказательства вины, считает глава САП Назар Холодницкий. Холодницкий: Многие почему-то ошибочно считают, что до уведомления о подозрении работает только НАБУ, а потом только где-то появляется прокурор. Это не так Фото: nabu.gov.ua "Хочу разочаровать тех, кто ждет, что мы будем конфликтовать в сложных ситуациях, и наши расследования будут страдать от этого. Не дождетесь. Внешнее давление наоборот заставляет нас поддерживать друг друга", – отметил он.Холодницкий подчеркнул, что от собранных НАБУ доказательств зависит рассмотрение дела в суде."Если доказательства не собраны в ходе следствия, то прокурор в суде новых не придумает. Ответственность прокуроров значительно больше, чем детективов в части доказательства вины. Многие почему-то ошибочно считают, что до уведомления о подозрении работает только НАБУ, а потом только где-то появляется прокурор. Это не так. Функция детектива НАБУ начинается с момента внесения в ЕРДР (Единый список досудебных расследований. –) сведений об уголовном правонарушении и тогда же начинается функция прокурора. Но функция детектива НАБУ заканчивается, когда он составляет обвинительный акт, и прокурор его согласовывает. Прокурор же продолжает свою работу в суде до вступления приговора в законную силу. То есть, у нас объем полномочий и обязанностей значительно шире", – сказал глава САП.Он добавил, что "ни один обыск, ни один временный доступ, ни одна выемка не проходит в ходе следствия без санкции прокурора САП"."Процессуальное руководство – это форма надзора, прокурор должен надзирать, и если детектив или следователи совершают не те действия, то прокурор должен первым на это указывать, нравится это кому-то или нет. Если говорить о какой-то пиар-стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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