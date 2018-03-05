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Холодницкий о сотрудничестве САП и НАБУ: Хочу разочаровать тех, кто ждет, что мы будем конфликтовать в сложных ситуациях. Не дождетесь
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05.03.2018 16:14
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Ответственность прокуроров значительно выше, чем детективов в части
доказательства вины, считает глава САП Назар Холодницкий.
Холодницкий: Многие почему-то ошибочно считают, что до
уведомления о подозрении работает только НАБУ, а потом только
где-то появляется прокурор. Это не так Фото: nabu.gov.ua "Хочу
разочаровать тех, кто ждет, что мы будем конфликтовать в сложных
ситуациях, и наши расследования будут страдать от этого. Не
дождетесь. Внешнее давление наоборот заставляет нас поддерживать
друг друга", – отметил он.Холодницкий подчеркнул, что от собранных
НАБУ доказательств зависит рассмотрение дела в суде."Если
доказательства не собраны в ходе следствия, то прокурор в суде
новых не придумает. Ответственность прокуроров значительно больше,
чем детективов в части доказательства вины. Многие почему-то
ошибочно считают, что до уведомления о подозрении работает только
НАБУ, а потом только где-то появляется прокурор. Это не так.
Функция детектива НАБУ начинается с момента внесения в ЕРДР
(Единый список досудебных расследований. –) сведений об
уголовном правонарушении и тогда же начинается функция прокурора.
Но функция детектива НАБУ заканчивается, когда он составляет
обвинительный акт, и прокурор его согласовывает. Прокурор же
продолжает свою работу в суде до вступления приговора в законную
силу. То есть, у нас объем полномочий и обязанностей значительно
шире", – сказал глава САП.Он добавил, что "ни один обыск, ни один
временный доступ, ни одна выемка не проходит в ходе следствия без
санкции прокурора САП"."Процессуальное руководство – это форма
надзора, прокурор должен надзирать, и если детектив или следователи
совершают не те действия, то прокурор должен первым на это
указывать, нравится это кому-то или нет. Если говорить о какой-то
пиар-стра
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