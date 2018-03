Говорящие головы Пентагона сделали вид, будто армию США не удивили громкие заявления Путина. Граждане США могут не беспокоиться. По словам представительницы американских военных Даны Уайт, Пентагон к защите страны «полностью готов». Что касается целей Путина, то, по мнению представителей американских правящих кругов, русский руководитель собирается «дестабилизировать» Америку. Как заявила представительница Пентагона Дана Уайт (Dana W. White), американское оборонное ведомство не удивилось, когда прозвучали заявления В. В. Путина о новейшем русском оружии. Об этом Путин сообщил в своём послании к Федеральному собранию РФ.



По словам Уайт, в Пентагоне «не удивлены» заявлению господина Путина. Американцы могу не волноваться: армия «полностью готова».



Кроме того, Уайт поведала прессе о миролюбии Пентагона. К примеру, американские системы ПРО вовсе не направлены против России. Они установлены «по большей части» из-за политики «государств-изгоев». Против же России американская «противоракетная оборона» никогда не была направлена.



Также она отметила, что Пентагон должен «гарантировать» американскому народу наличие «надёжных ядерных средств сдерживания».



«Мы готовы защищать свой народ, чего бы это нам ни стоило!» — подчеркнула она не без пафоса.



Напомним, в послании Путина Федеральному собранию основной упор был сделан на военную компоненту. Президент РФ подробно остановился на разных видах мощных вооружений, между которых было названо гиперзвуковое оружие (комплексы «Авангард», «Кинжал»), боевые лазеры, ядерные подлодки-беспилотники, крылатая ракета с энергетической ядерной установкой. Затем президент рассказал об активной фазе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая в перспективе заменит ракету «Воевода» (в НАТО её предпочитают называть «Сатаной»). Словами Путин не ограничился: была продемонстрирована видеозапись испытаний новой МБР. Подытоживая, русский президент отметил, что новые образцы оружия превращают систему ПРО США, а также приближение военной инфраструктуры НАТО к России в нечто бессмысленное.



Заявление России о разработке новых стратегических вооружений, «непроницаемых для обороны Запада», вряд ли изменит баланс мировой державы, убеждён Роберт Бёрнс, автор .



Российские ядерные ракеты уже сейчас имеют возможность «уничтожить американскую армию», а стратегия обороны США основана главным образом «на сдерживающей угрозе массового ядерного возмездия, но не на непроницаемом щите против российских ракет», напоминает журналист. Некоторые аналитики говорят, что заявления президента Путина о новом оружии могут ускорить гонку вооружений России и Соединённых Штатов. В прошлом месяце Соединённые Штаты назвали Россию основной причиной, из-за которой США приходится разрабатывать два новых вида ядерных вооружений: боеголовку низкой мощности для баллистической ракеты у подводных лодок и крылатую ракету морского базирования.



Администрация Трампа пообещала расширить ядерную сила США в связи с наращиванием сил Россией. И новые заявления Путина вряд ли изменят это «уравнение» или свернут руководство Трампа с пути модернизации только ядерного арсенала США стоимостью в сотни миллиардов долларов и расширения противоракетной обороны, иронизирует журналист.



Далее Бёрнс развивает ироническое отношение к России, указывая, что Путин спустя «несколько дней», как ожидается, «выиграет» на выборах «ещё один шестилетний президентский срок».



Заявления Путина о новом оружии, в том числе о гиперзвуковой ракете, «не имеющей аналогов в мире», однако не являются чем-то новым для Пентагона. Недавно Пентагон как раз упоминал о работе России над «подводным беспилотником с межконтинентальным радиусом действия» и о гиперзвуковом оружии, над которым, между прочим, работают и Вашингтон, и Пекин.



Вместе с тем Пентагон публично не говорил о крылатой ядерной ракете, которую описал в своём послании господин Путин. Но и тут ничего нового нет: такое вооружение походит на работы США 1960-х годов. В США в те годы трудились над созданием аналогичного оружия, получившего имя «The Big Stick». В конечном итоге всё это пошло на свалку.



Белый дом, продолжает автор, подтвердил, что правительству США насчёт русских вооружений всё прекрасно известно. «Президент Путин лишь подтвердил то, что правительство Соединённых Штатов знало всё время. Хоть Россия и отрицает это, но она уже более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений, чем прямо нарушает свои обязательства по договорам», — цитирует корреспондент пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс, которая прокомментировала заявления Путина.



Выступили и лица Госдепартамента США.



Пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт тоже, по-видимому, переполняла ирония, поскольку она сказала, что Путин «заигрывал с аудиторией». По её мнению, «хвастовство Путина безответственно».



Хизер Науэрт полагает, что наблюдать за русскими видеороликами, которые Путин показывал во время выступления, было просто «прискорбно». По словам Науэрт, на видео была показана «ядерная нападение на Соединённые Штаты». Видео госпожа Науэрт обозвала «мерзким».



Сам Путин, продолжает журналист, сказал, что его заявление направлено на привлечение внимания Америки. Но тут же отметил, что он (Путин) открыт для переговоров с США. Также Путин утверждает, что новое оружие России сделает бесполезной и американскую, и европейскую оборону.



Томас Кэрэко (Thomas Karako), знаток по вопросам противоракетной обороны из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), считает, что эти заявления Путина согласуются с более широкой моделью «российского мышления» на темы ядерного оружия и роли России в мире.



Микаэла Додж (Michaela Dodge), знаток по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы.



По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».



В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умело хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.



Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует англоязычную страницу посольства в «Твиттере».



Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.



Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин Как заявила представительница Пентагона Дана Уайт (Dana W. White), американское оборонное ведомство не удивилось, когда прозвучали заявления В. В. Путина о новейшем русском оружии. Об этом Путин сообщил в своём послании к Федеральному собранию РФ.По словам Уайт, в Пентагоне «не удивлены» заявлению господина Путина. Американцы могу не волноваться: армия «полностью готова».Кроме того, Уайт поведала прессе о миролюбии Пентагона. К примеру, американские системы ПРО вовсе не направлены против России. Они установлены «по большей части» из-за политики «государств-изгоев». Против же России американская «противоракетная оборона» никогда не была направлена.Также она отметила, что Пентагон должен «гарантировать» американскому народу наличие «надёжных ядерных средств сдерживания».«Мы готовы защищать свой народ, чего бы это нам ни стоило!» — подчеркнула она не без пафоса.Напомним, в послании Путина Федеральному собранию основной упор был сделан на военную компоненту. Президент РФ подробно остановился на разных видах мощных вооружений, между которых было названо гиперзвуковое оружие (комплексы «Авангард», «Кинжал»), боевые лазеры, ядерные подлодки-беспилотники, крылатая ракета с энергетической ядерной установкой. Затем президент рассказал об активной фазе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая в перспективе заменит ракету «Воевода» (в НАТО её предпочитают называть «Сатаной»). Словами Путин не ограничился: была продемонстрирована видеозапись испытаний новой МБР. Подытоживая, русский президент отметил, что новые образцы оружия превращают систему ПРО США, а также приближение военной инфраструктуры НАТО к России в нечто бессмысленное.Заявление России о разработке новых стратегических вооружений, «непроницаемых для обороны Запада», вряд ли изменит баланс мировой державы, убеждён Роберт Бёрнс, автор .Российские ядерные ракеты уже сейчас имеют возможность «уничтожить американскую армию», а стратегия обороны США основана главным образом «на сдерживающей угрозе массового ядерного возмездия, но не на непроницаемом щите против российских ракет», напоминает журналист. Некоторые аналитики говорят, что заявления президента Путина о новом оружии могут ускорить гонку вооружений России и Соединённых Штатов. В прошлом месяце Соединённые Штаты назвали Россию основной причиной, из-за которой США приходится разрабатывать два новых вида ядерных вооружений: боеголовку низкой мощности для баллистической ракеты у подводных лодок и крылатую ракету морского базирования.Администрация Трампа пообещала расширить ядерную сила США в связи с наращиванием сил Россией. И новые заявления Путина вряд ли изменят это «уравнение» или свернут руководство Трампа с пути модернизации только ядерного арсенала США стоимостью в сотни миллиардов долларов и расширения противоракетной обороны, иронизирует журналист.Далее Бёрнс развивает ироническое отношение к России, указывая, что Путин спустя «несколько дней», как ожидается, «выиграет» на выборах «ещё один шестилетний президентский срок».Заявления Путина о новом оружии, в том числе о гиперзвуковой ракете, «не имеющей аналогов в мире», однако не являются чем-то новым для Пентагона. Недавно Пентагон как раз упоминал о работе России над «подводным беспилотником с межконтинентальным радиусом действия» и о гиперзвуковом оружии, над которым, между прочим, работают и Вашингтон, и Пекин.Вместе с тем Пентагон публично не говорил о крылатой ядерной ракете, которую описал в своём послании господин Путин. Но и тут ничего нового нет: такое вооружение походит на работы США 1960-х годов. В США в те годы трудились над созданием аналогичного оружия, получившего имя «The Big Stick». В конечном итоге всё это пошло на свалку.Белый дом, продолжает автор, подтвердил, что правительству США насчёт русских вооружений всё прекрасно известно. «Президент Путин лишь подтвердил то, что правительство Соединённых Штатов знало всё время. Хоть Россия и отрицает это, но она уже более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений, чем прямо нарушает свои обязательства по договорам», — цитирует корреспондент пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс, которая прокомментировала заявления Путина.Выступили и лица Госдепартамента США.Пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт тоже, по-видимому, переполняла ирония, поскольку она сказала, что Путин «заигрывал с аудиторией». По её мнению, «хвастовство Путина безответственно».Хизер Науэрт полагает, что наблюдать за русскими видеороликами, которые Путин показывал во время выступления, было просто «прискорбно». По словам Науэрт, на видео была показана «ядерная нападение на Соединённые Штаты». Видео госпожа Науэрт обозвала «мерзким».Сам Путин, продолжает журналист, сказал, что его заявление направлено на привлечение внимания Америки. Но тут же отметил, что он (Путин) открыт для переговоров с США. Также Путин утверждает, что новое оружие России сделает бесполезной и американскую, и европейскую оборону.Томас Кэрэко (Thomas Karako), знаток по вопросам противоракетной обороны из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), считает, что эти заявления Путина согласуются с более широкой моделью «российского мышления» на темы ядерного оружия и роли России в мире.Микаэла Додж (Michaela Dodge), знаток по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы.По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умело хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует англоязычную страницу посольства в «Твиттере».Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение что сша путин путина россии Теги: в мире. события и аналитика