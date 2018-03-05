В рядах полиции было несколько сотен ветеранов. Facebook

"Еще двое заявили об этом устно, но не предоставили ни одного документа в подтверждение этого. Удостоверение" Инвалид войны "имели еще двое задержанных", - сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Из 111 человек только одному сообщили о подозрении, это участник боевых действий Николай Чудовский. Он обвинен в хулиганстве за участие в драке с правоохранителями 27 февраля 2018.

Еще один задержанный ветеран с 2015 года находился в розыске Святошинского управлением полиции за наркотики (статья 309 Уголовного кодекса). Также на четырех женщин, которые не являются участниками боевых действий, полиция составила административные протоколы.

При этом в рядах полиции, несли службу возле Верховной Рады утром 3 марта, было по меньшей мере "несколько сотен участников боевых действий", добавил Шевченко.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, что было там с осени прошлого года. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.