Николетти не сможет оставаться президентом ПАСЕ – Гончаренко

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти не сможет оставаться президентом Ассамблеи в связи с тем, что он не прошел в новый парламент Италии по итогам выборов, отмечает народный депутат Украины, член делегации украинского парламента в ПАСЕ Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", - написал А.Гончаненко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, представитель Италии М.Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января. Он сменил на этой должности Стеллу Кириакидес, став 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года.

6 октября 2017 года действующий тогда президент ПАСЕ Педро Аграмунт написал заявление об отставке, сославшись на состояние здоровья. Перед этим Группа Европейской народной партии в ПАСЕ исключила П.Аграмунта из своего состава. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный порядок, позволив сместить с поста П.Аграмунта.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ П.Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П.Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что охотно в отставку не уйдет.