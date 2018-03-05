Под впечатлением Сокола о том, насколько русские поддаются давлению, я задался вопросом насколько поддаются давлению американцы, не в частности в Сирии, а в целом?

В своей статье Сокол озвучил в своем обычном рациональном и захватывающем стиле проблему русского терпения или, скажем, разочарования от американских действий и бездействия в Сирии. И когда я читал статью, я начал думать о том, как взглянуть на ситуацию в другой стороны в ироничной манере, рассмотрев её с американской точки зрения.

Я вернулся к статье, написанной мной о той же проблеме несколько лет назад, сконцентрировав внимание и сделав прогноз, что сделали бы отчаявшиеся американцы.

Печальная и ироничная реальность в том, что Америка не поступает в соответствии с провозглашаемыми принципами конкуренции и не уравнивает условия игры. Определение национальной угрозы для Америки отличается от того, что наблюдалось с любой страной в человеческой истории, разве что кроме древнего Рима.

По этой причине Америка вовсе не считает, что русские поддаются, совершенно наоборот, Америка считает, что именно Америка и поддается, и не только России, но и многим другим странам. Собственно говоря, я начал писать статью и не собирался её кончать и представлять по тех пор, пока президент Путин не вогнал Америку в ещё большее состояние паники своей речью 1 марта.

Американские политики действуют, исходя из предположения, что Америка обладает правом быть самой великой, самой богатой, наиболее развитой, самой сильной и несравненной нацией на Земле.

С учетом её истории и успехов в привлечении лучших умов мира после Второй Мировой Войны, и не только из Германии, но и их остального мира, Америка сочла, что родиной любого известного ученого должна быть именно Америка.

Более того, в числе многочисленных уезжающих из СССР в Америке с удовольствием принимали не только русских учёных, но и музыкантов, специалистов, атлетов и других людей с исключительными талантами и способностями.

И этот список можно продолжать, поскольку не только Германия и Россия были странами, экспортировавшими в Америку непревзойдённое мастерство, но и весь мир; и, вероятно, для этого была основательная причина, поскольку, начиная с 1950-х годов, все хотели жить в Америке; это явление отражено во многих популярных песнях.

Не потребовалось много времени, чтобы лучшие из лучших в Европе и остальном мире в итоге оказались в Америке. Не многие хотят вспоминать, что Вернер фон Браун, «американский» учёный-ракетчик, разработавший ракеты для программы «Аполло», ранее был нацистом, это тот самый фон Браун, который разработал ракеты, наносившие удары по Лондону в 1945-м. Главная причина его переселения, как и многих других — плохие условия жизни, политические преследования, помимо прочего. Итак, если Америка сумела соблазнить их и найти способ выгадать на их больших талантах, значит Америка поистине заслужила воспользоваться их гениальностью, как трофеем.

Но Америка эпохи Трампа, да даже Обамы, Буша и Клинтона — больше отнюдь не центр притяжения мозгов и талантов со только мира. В результате Америка поменяла правила игры, чтобы оставаться на вершине.

Но всё зашло ещё дальше, судя по американскому взгляду на весь остальной мир. Во времена холодной войны страны-члены бывшего Варшавского Договора считались вражескими государствами, наряду с остальными государствами, связанными с СССР, вроде Кубы, Сирии, Египта и Анголы, если припомнить только некоторые из них. Америке «пришлось придумать» новых врагов. Определение врага после холодной войны трансформировалось в классификацию стран, как членов «Оси Зла», если они не раболепствовали перед изобретенным Вашингтоном так называемым «Новым Мировым Порядком».

Но поскольку Америка слабеет финансово, технологически и даже в военном отношении, а мир в смысле новейших технологий стал смотреть на Китай и Россию, а не на Америку, то пока Америка способна расширять определение того, что составляет национальную угрозу, и пока остальной Запад на это покупается, то так и будет продолжаться.

Утратив свое конкурентное преимущество и будучи не способна это признать, Америка всё ещё отчаянно пытается цепляться за это преимущество средствами, противоречащими её статусу лидера свободного мира и нации, которой она, якобы, является.

В итоге хотя Америка ещё может удерживать лидирующие позиции, но эта позиция не может больше даже походить на позицию справедливости и настоящей и честной конкуренции. Потому-то Америка теперь усиливает своё определение врага и прибегает к тому, что в лучшем случае можно считать тактикой хулигана: то есть, использует несправедливые преимущества в отношении других стран.

Судя по новым правилам, теперь она больше не может замаскировать или приукрасить свои истинные намерения, а любая страна, которая пытается развиваться сама по себе, рассматривается Америкой в качестве потенциальной угрозы. И это применимо ко всем аспектам развития, поскольку, по мнению Америки, никакой другой стране не позволено быть лучше или даже приблизиться к статусу Америки.

Если Америка не может конкурировать с атлетами других стран, она запрещает им принимать участие.

Если Америка не может конкурентно торговать, она вводит санкции против конкурентов.

Если Америка считает, что страна не полностью покорна её программе, она записывает эту страну в террористы и пытается поставить её на колени, введя запрет на международную торговлю с ней.

Когда экономика рушится и Америка не может создавать богатство, НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСТВО, чтобы оставаться на вершине, она печатает деньги.

А когда американские граждане превращаются в разоблачителей, их записывают в предатели. Так что хватит о свободе слова. И где Эдвард Сноуден нашёл политическое убежище? В России, а не где-то ещё. Увидим ли мы в будущем процесс, обратный исходу граждан из СССР в США? Нельзя сказать, что это исключено.

Следовательно, не надо быть Ким Чен Ыном, сидящим на ядерном арсенале с кнопкой в руках, угрожая американским городам тем, что считается угрозой Америке. Любой человек или государство, о котором говорят, что оно превзошло американцев или Америку сейчас или в будущем в любой отрасли, считается американскими политическими деятелями угрозой. Но даже говоря о Ким Чен Ыне, вопрос занимает ли он оборонительную или наступательную позицию очень показателен. Северная Корея видела, что случилось с Вьетнамом, Ираком, Ливией и Афганистаном. Самое важное, Северная Корея не забыла, что случилось с самой Кореей. Какой разумно мыслящий человек может обвинять Северную Корею в разработке ядерного оружия, если единственное намерение её состоит в том, чтобы предотвратить очередное американское набег?

Вернёмся к основной теме. Представим в перспективе: когда Америка видит, что анти-российские санкции не работают и что на самом деле глобальное влияние России растёт, когда Америка видит, что Россия в Сирии добивается результата, она чувствует угрозу себе.

Когда она видит российское оружие — шедевр своего рода — и средства радиоэлектронного подавления в действии, когда видит, как Китай строит большой флот с двумя авианосцами и это не предел, когда видит, что Россия и Китай обошли её наголову, каждая развивает собственные гиперзвуковые, даже орбитальные истребители, которых Америка и сама не имеет, когда она осознаёт, что ей приходится пользоваться российскими ракетами для запуска своих спутников, когда Америка знает, что практически больше не является сильнейшей в мире экономикой, тогда Америка чувствует, что её загнали в угол и помочь могут лишь дальнейшие санкции или война.

Речь Путина 1 марта в будущем будет считаться поворотным моментом. Даже при том, что президент Путин не упомянул системы РЭБ и другие российские военные технологии, в которых Америка действительно очень отстала, в истории он будет считаться первым не американским руководителем, уведомившим американских военных — сказав это американским политическим деятелям — что Россия в военном смысле более продвинута, чем Америка и в области обороны, и в области нападения.

И если Америка хвалится своим несравненным огромным флотом, то новые, разработанные Россией технологии способны превратить американские боевые корабли в древнюю и дорогостоящую цель, ожидающую потопления.

В ретроспективе древний Рим считал соперничающий Карфаген угрозой своему существованию до тех пор, пока римляне не разграбили Карфаген, убивая всех мужчин, женщин и детей. Мы не можем ожидать уничтожения подобного размаха в наше время, или всё же можем? Сказав, что ядерное оружие Америки — огромная сила, с которой надо считаться, ожидать, что Америка тихонько смирится со статусом державы второго или третьего порядка — не более, чем принятие желаемого за действительное. Но насколько полезна и эффективна её сила?

В недавнем интервью агентству «Спутник» Рон Пол сомневался, что Америка когда-либо обретёт разумную внешнюю политику и утверждал, что крах Америки будет финансовым, как и других империй в прошлом, и что однажды Америка станет банкротом и больше не сможет управлять миром.

Грубо говоря, после того, как нефтедоллар утратит доминирование в мире, а до этого кажется не так уж и долго, придёт пора, когда станет практически невозможно поддерживать американскую экономику количественными смягчениями (ака печатанием денег) и поскольку Америка утратит своё экономическое положение, единственным искусством и мощью её станет ядерный запас. Вопрос вот в чём. Будет ли Америка вводить санкции и запреты направо и налево и в центре прямо сейчас и вообще без причины, или захочет ли ещё более отчаявшаяся Америка воспользоваться ядерным оружием для восстановления своего доминирования? С недавних пор Америка рассматривает сокращение ограничений на использование ядерных сил путём развития «более практичного» ядерного оружия.

В конце концов использование обычных вооружений во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и так далее не обеспечило Америке военных побед, несмотря на техническое превосходство над обычными вооружениями соперников. Неужели Америка просто-напросто ищет возможность использования нового преимущества в традиционных войнах против не обладающих ядерным оружием соперников? Неужели этот новый шаг в развитии небольших и «более практичных» ядерных вооружений — прелюдия к новой эре ядерного противостояния? Или это просто начало нового этапа холодной войны, которая уже идёт? Как бы то ни было, это гонка, в которой не имеющие ядерного оружия страны участвовать не могут, а это превращает их в намного более доступные цели для Америки, чем это было раньше.

Пойдет ли Америка ещё дальше и использует ли свою ядерную сила, чтобы обезопасить свои торговые соглашения? Ресурсы? Торговые маршруты?

Слишком натянуто? Возможно, но поскольку Америка все более отчаянно пытается найти эту ускользающую «грань», то у неё не останется выбора, да и уже практически не осталось. Что, если для воплощения доктрины «Америка превыше всего» не останется иных вариантов, кроме ядерного?

Воспрепятствовала ли недавняя речь президента Путина подобным потенциальным ядерным планам Америки и пресекла ли их в зародыше?

Непреднамеренно недавняя речь президента Путина 1 марта 2018 года ответила на вопрос Сокола, насколько русские поддаются давлению.

Ответ на вопрос, насколько поддадутся американцы, всё больше зависит от того, что они могут сделать, а не что хотели бы сделать.

Гассан Кади

оригинал статьи: , Великобритания

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