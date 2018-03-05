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Порошенко заявил, что поведение РФ после решения Стокгольмского арбитража является аргументом для ЕС против "Северного потока – 2"
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05.03.2018 16:22
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Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что страны
Северной Европы сыграют важную роль в том, "чтобы не дать РФ
использовать инструменты газового шантажа против Евросоюза и
Украины". Порошенко: спасибо за справедливый, беспристрастный и
независимый судебный процесс Фото: ЕРА ". Об этом глава государства
сказал 5 марта в ходе встречи с министром обороны Швеции Петером
Хулквистом, передает корреспондент "ГОРДОН"."Благодарю за
справедливый, справедливый и независимый судебный процесс…
Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего
решения Стокгольмским арбитражем, их угрозы или публичные
сообщения, что они прекращают поставлять газ в Украину, несмотря на
решение суда, собираются не выполнять решение суда о транзите и
угрожают разрывом контракта (хотя это не предусмотрено контрактом),
дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько
обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы
является проект "Северный поток – 2", который
монополизирует поставки газа в Евросоюз со стороны Российской
Федерации и нарушает принципы диверсификации", – заявил
Порошенко.Он выразил надежду, что страны Северной Европы –
Швеция, Финляндия, Дания – сыграют "очень важную роль для
того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа
против Евросоюза и Украины".28 февраля Стокгольмский арбитраж
обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України"
$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для
транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями
и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу
України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК.
В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.2 марта НАК "Нафтогаз України" и польская
PGNiG подписали контракт о поставках газа в
Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился Порошенко.3
марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в
Украине ликвидирован.5 марта председатель российского "Газпрома"
Алексей Миллер заявил, что российская компания официально направила
уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры
расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на
поставку газа в Украину и его транзит в страны
Евросоюза.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый
бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает
строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд
м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток
протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал
поставки по этому газопроводу в 2012 году.Глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер заявлял, что в ЕС нет единодушного
согласия относительно переговоров с Россией по "Северному
потоку – 2". 17 февраля 2018 года канцлер ФРГ Ангела
Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для
энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй
очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018
году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.
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