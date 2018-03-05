Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что страны Северной Европы сыграют важную роль в том, "чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против Евросоюза и Украины". Порошенко: спасибо за справедливый, беспристрастный и независимый судебный процесс Фото: ЕРА ". Об этом глава государства сказал 5 марта в ходе встречи с министром обороны Швеции Петером Хулквистом, передает корреспондент "ГОРДОН"."Благодарю за справедливый, справедливый и независимый судебный процесс… Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем, их угрозы или публичные сообщения, что они прекращают поставлять газ в Украину, несмотря на решение суда, собираются не выполнять решение суда о транзите и угрожают разрывом контракта (хотя это не предусмотрено контрактом), дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток – 2", который монополизирует поставки газа в Евросоюз со стороны Российской Федерации и нарушает принципы диверсификации", – заявил Порошенко.Он выразил надежду, что страны Северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания – сыграют "очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против Евросоюза и Украины".28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился Порошенко.3 марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что в ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2". 17 февраля 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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