Киев признателен Швеции за готовность участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Украина благодарна , заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы твердо стоим на позиции поддержки миром моей инициативы, которая была высказана в начале 2015 года о введении полномасштабной миротворческой миссии на базе решения Совета безопасности ООН, и очень благодарим вас не только за решение поддержать эту инициативу Украины, но и как страна, которая имеет громадный опыт в организации миротворцев во всем мире, за решение и готовность принять непосредственное участие в этой операции", - сказал П.Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

Глава государства отметил, что Украина ценит роль Швеции по обеспечению мира и стабильности в Европе и Украине.

Ранее на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком П.Хультквист заявил о готовности Швеции принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, не желая видеть "замороженный" конфликт