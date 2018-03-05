Российский депутат заявил, что попал под обстрел на Донбассе, штаб АТО отрицает Украинские войска 5 марта ни одна разу не применяли оружие Украинские военные опровергли заявления депутата Госдумы Алексея Журавлева, который утверждал, что попал под минометный обстрел со стороны ВСУ в районе Донецка. Фото: ivbogdan.com В комментарии Радио Свобода в штабе АТО сообщили, что 5 марта ни разу не применяли оружие. "Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", - заявили в штабе. Депутат Журавлев утверждал, что привез на Донбасс гуманитарную помощь. Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале. За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано семь обстрелов украинских позиции со стороны террористов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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