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Российский депутат заявил, что попал под обстрел на Донбассе, штаб АТО отрицает
05.03.2018 16:25
Российский депутат заявил, что попал под обстрел на Донбассе, штаб АТО отрицает
Украинские войска 5 марта ни одна разу не применяли оружие
Украинские военные опровергли заявления депутата Госдумы Алексея Журавлева, который утверждал, что попал под минометный обстрел со стороны ВСУ в районе Донецка.
Российский депутат заявил, что попал под обстрел на Донбассе, штаб АТО отрицает Фото: ivbogdan.com

В комментарии Радио Свобода в штабе АТО сообщили, что 5 марта ни разу не применяли оружие.

"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", - заявили в штабе.

Депутат Журавлев утверждал, что привез на Донбасс гуманитарную помощь.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости  перемирия с 5 марта  из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано семь обстреловукраинских позиции со стороны террористов.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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