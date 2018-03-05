Вследствие неблагоприятных погодных условий в столице Украины по состоянию на 16:00 понедельника, 5 марта, в центральном районе города зафиксированы пробки в 9 баллов. О соответствующих данных свидетельствует информация сервиса Яндекс.Пробки.

Так, наибольшие пробки наблюдается на бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, улице Большой Васильковской, Хмельницкого, Владимирской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Бульварно-Кудрявской.

Также движение транспортных средств остановилось на проспектах Победы, Бажана, Шухевича и на Подоле. Движение затруднено в районе Дарницкой, Лукьяновской площади и площади Победы, а также на Набережном шоссе и Окружной дороге.

Как сообщал svodka.net, почти в течение недели б ольшая часть Европы страдает от снегопадов и морозов , в результате чего погибли как минимум 60 человек. В связи с ухудшением погодных условий во Франции погибли, по меньшей мере, девять человек, включая четырех лыжников, попавших под лавину в Альпах.

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