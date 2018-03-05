Украина задействует все имеющиеся юридические механизмы для того, чтобы заставить Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации Нафтогазу $2,56 млрд, заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин, которого цитирует агентство «Укринформ».

«По правилам арбитража, они должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с Нафтогазом — ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения… следовательно будем давить», — отметил Климкин.

Он призвал не забывать о том, что есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража.

«Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды — пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся», — сказал Климкин.

По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину, которая уже разрешена, коренным образом отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах. По его мнению, тогда все считали, что «это серьезно», но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.

«То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере, — ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия, — ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства», — отметил министр.

В свою очередь главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже заверил, что «Нафтогаз» заставит российского газового монополиста «Газпром» выплатить Украине 34% стоимости природного газа, который сейчас импортируется из Евросоюза для покрытия в Украине дефицита топлива, вызванного неправомерным отказом российской компании продолжать поставки.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«34% переплаты за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром», — заверил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook. — Напомню, что «Газпром» коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов, не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил счет, за март, который «Нафтогаз» полностью оплатил», — написал Витренко.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», — добавил он.

Несколько дней назад Витренко объявил, что «Нафтогаз Украины» может легко добиться ареста природного газа, который российский газовый монополист «Газпром» поставляет в Германию.

«Тот же газпромовский газ, который поступает в Германию. Германия — ликвидный рынок газа. Мы забираем их газ, продаем на бирже и получаем деньги. Вот и все, это настолько легко», — объявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире одного из каналов, передает УНИАН. Так он ответил на вопрос о том, какие иностранные активы «Газпрома» могут быть арестованы за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира