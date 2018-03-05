Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил: созданные и финансируемые Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы.

Слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что «ДНР» и «ЛНР» подлежат ликвидации, нельзя рассматривать как ультиматум Кремлю; де-факто он лишь повторил то, что уже сказано в Минских соглашениях, а именно – что юридически никаких «ДНР» и «ЛНР» не существует, информирует svodka.net.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский журналист Леонид Радзиховский.

«Ультиматум» — это неправильное слово. Потому что ультиматум предполагает что-то наподобие такого: если вы в течение такого-то срока не сделаете то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то. Ничего подобного Волкер не говорил», — заметил журналист.

По его словам, Волкер «не сказал ничего нового» — он лишь «напомнил буквальный тест «священного писания» — Минских соглашений».

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В этом контексте Радзиховский обратил внимание на тот факт, что в тексте «Минска» «не значатся ли «ДНР», ни «ЛНР» (подписи главарей «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкого под соглашениями – без указания должностей. – Ред.) Там значатся «отдельные районы Донецкой и Луганской областей». Следовательно, буквальное прочтение «священных скрижалей» означает, что никаких «ДНР» и «ЛНР» не существует, а существуют Донецкая и Луганская области, которые должны получить расширенные права в плане самоуправления».

«Никаких республик юридически не существует – их не признал никто, включая, прежде только, Россию», — подчеркнул он.

По оценкам журналиста, их выполнение «зависит от тысячи вещей». В частности, от того, «насколько Европа готова отменить санкции против России, это зависит от того, насколько Путин хочет, чтобы санкции отменили. И, наконец, это не в последнюю очередь зависит от того, готова ли Украина выполнить свою часть Минских соглашений и дать широкую автономию этим областям».

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Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил: созданные и финансируемые Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы. Он подчеркнул, что эти псевдоформирования не соответствуют Конституции Украины.

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