Дружковский городской суд приговорил информатора боевиков к четырем годам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор в апелляционной инстанции, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Лысенко: В настоящее время приговор вступил в силу Фото: uacrisis.org Суд установил, что в июле-августе 2015 52-летний мужчина содействовал обстрелам украинских позиций со стороны террористов "ДНР", передавая по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации и перемещения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины. Информатор боевиков также корректировал обстрелы позиций ВСУ и сообщал об их результатах. Деятельность помощника боевиков была прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины.Лысенко отметил, что несмотря на позицию государственного обвинения, Дружковский городской суд переквалифицировал действия помощника террористов на более мягкую статью уголовного кодекса, – участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и приговорил его к четырем годам лишения свободы."прокуратура с указанными приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения апелляции прокурора, приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, согласно которому осужденный проведет за решеткой восемь лет. В настоящее время приговор вступил в силу", – подытожил он. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005660503016313 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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