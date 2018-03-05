Ситуация вокруг сына замминистра образования Украины не может быть причиной для его отстранения

Министерство образования и науки Украины заявляет, что ситуация, связанная с сыном первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца, не может быть причиной для его отстранения от исполнения служебных обязанностей.

"Семейные обстоятельства, сложившиеся в семье первого заместителя министра Владимира Ковтунца, не могут быть законной причиной для его отстранения от исполнения служебных обязанностей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минобразования в понедельник.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что семейные обстоятельства отдельных сотрудников Минобразования не влияют на работу министерства в целом.

"МОН надеется, что правоохранительные органы профессионально выполнят свое дело, виновные в правонарушении будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом", - отметили в Минобразования.

Как сообщалось, прокуратура согласовала подозрение сыну замминистра образования В.Ковтунца Михаилу в разбойном нападении на курьера интернет-магазина.

Полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, по которому уведомлены о подозрении два человека.

"Факт разбойного нападения на курьера одного из интернет-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын первого заместителя министра образования В.Ковтунца.

По информации собеседника агентства, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, он не проходил по делу как подозреваемый.

СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в Киеве сын первого заместителя министра образования и науки Украины В.Ковтунца Михаил участвовал в разбойном нападении на курьера интернет-магазина, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.