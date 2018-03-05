В ведомстве возмущены недавними событиями во Львове

Об этом он говорил в первой программе "Польского радио", комментируя статью главы МИД Украины Павел Климкин в издании Rzeczpospolita, сообщает Onet.pl .

Цихоцкого обратил внимание на то, что министр Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение отношений.

"Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?", - заявил Цихоцкого.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесения поправок в Закон об Институте национальной памяти.

"Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически Россия отрезает газ - сразу же увеличены поставки из польской стороны. А вместо этого имеем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских господ" , - отметил заместитель главы польского МИД.

"Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии " , - добавил он.

Цихоцкого также прокомментировал предложение Павел Климкин переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского , обвинив его в "исторической неграмотности".

Ранее Павел Климкин заявлял: "Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу" начни с себя "они бы прежде только должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой" пацификацией "Украинская Галичины, а также Армию краевую , чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел " .

"Приравнивание Бандеры до Пилсудского, приравнивание Aрмии Краевой к УПА, приравнивание резни на Волыни к борьбе Армии Крайовой на Востоке - это ревизионизм или отрицание волынского преступления, это очень тревожно" , - сказал Цихоцкого.