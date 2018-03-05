|Итоги послания: второе пришествие Сталина и похороны либерализма
|05.03.2018 16:33
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Путин возрождает сталинскую модель экономики с учетом реалий двадцать первого века
Руслан Бах
12 законов коммуникации:
Есть интересный фильм с Брэдом Питтом: «Человек, который изменил всё» — посмотрите вам понравится. Неизвестный болельщик бейсбола – придумал прорывную технологию организации игры и опубликовал книгу. Но её длительное время игнорировали, пока тренер одной из последних в лиге команд не применил и выиграл чемпионат страны, устроив рекордную беспроигрышную серию игр. Потратив на всё в 6 раз меньше лидеров. После этого все команды стали выстраивать игру по этому методу или технологии!
Так вот – 1 марта 2018 года, стало поворотным моментом в истории человечества, которое поменяло всё и поставило всё западное с ног на голову. Независимо от того продолжит ли Россия в том же духе не только развивать ВПК, но и экономику. Так или иначе в будущем, то здесь, то там будут торчать уши этого дня во многих событиях в разных странах. Причем это будет происходить независимо от России.
Нет, это не пафос, а вполне себе настоящий потенциал без преувеличения, который будет реализован.
В первое пришествие Путина – стояло несколько задач
Среди прочего, как
утверждают эксперты:
При этом
были серьезные ограничения:
С этими задачами при всех ограничениях он полностью справился. И по большому счёту может ставить точку в этих вопросах – процесс налажен и ВПК будет работать без него такими же ударными темпами. Что автоматически возникает вопрос, а чем же Путин будет заниматься после выборов?
Было бы логично, если он займётся экономикой, образованием, социальной защитой. Мощный ВПК и слабую экономику Россия уже проходила в позднем СССР, чем это закончилось – все хорошо помнят – надеюсь выводы сделаны.
А задача Путина по обеспечению безопасности страны – не выполнена до конца, пока экономика слабая.
Будет ли его 4й президентский срок – вторым пришествием, во время которого он этим займётся — узнаем после 18 марта 2018.
Я уже писал про Сталинскую модель экономики и управления
Которым, на мой взгляд, нет равных в мире и именно их считаю
У меня есть опыт так утверждать: я бизнес-консультант, маркетолог, учился и там, и тут – и у меня есть с чем сравнивать. Реализовал несколько проектов с результатом миллионы долларов ежегодной прибыли. Один из недавних проектов поднятие продаж в 3 раза реализовал за последние 4 месяца 2017 года.
Российский ВПК – работает по Сталинской модели! Ничего лучше пока не придумано. Западные модели – очень ограничены и самоуничтожают себя.
Без чего эти 3 прорывные технологии, показанные Путиным были бы невозможны:
Как вы помните, основная причина кризиса, по утверждению Михаила Хазина и других экономистов – нет работающей экономической модели. Долги и прочее – не проблема, если бы была работающая экономическая модель, но её нет – найти что-то новое без кардинальных изменений не получается.
Эксперты утверждают, что эти 3 изделия опередили уровень Штатовских, как минимум на 1–2 поколения. А еще есть те, о которых он умолчал и, как говорится, в начале статьи: Умолчание – это сообщение. Причина, по которой ВПК Штатов не может создавать конкурентные с Россией изделия – потому что их модель управления ВПК в десятки раз уступает Российской, т. е. Сталинской.
По сути, Штаты вкладывали триллионы долларов в самолеты 5 го поколения, ПРО авианосцы, бомбардировщики и прочие – а 1 го марта 2018 они проснулись и узнали, что их ВПК, НАТО никто и зовут их никак.
Все их мировые заказы оружия – теряют смысл. Надо быть идиотом, чтобы продолжать покупать Штатовское оружие и дорогущие самолеты 5 го поколения, строительство авианосцев, ПРО –выбрасывание денег на ветер.
А установка этих ПРО на своей территории – всё равно что засунуть свою голову на плаху ради чужих интересов и после 1 го марта это больше не пример. Аналогично, как и пускать на свою территорию Штатовские корабли, или строить военные базы. Чистый самообман – всё равно что угрожать из песочницы пластмассовым пистолетиком.
Да, Штаты еще сверхдержава и контролируют весь мир
Да с ними еще надо считаться и вежливо разговаривать. Да они еще попьют много крови и будут кошмарить экономическими инструментами, пока эти инструменты еще хоть как-то работают. Но это не надолго. Лет на 5–7 максимум. Во главе страны не Горбачёв с геронтократией политбюро. А судя по всему вполне адекватные элиты.
Либералистическая модель хозяйствования и управления – в десятки раз слабее, Сталинской.
Китай в своё время не захотел пойти по пути сталинской экономики. Что они имеют теперь? Их экономика, ориентирована на внешних потребителей, находится в одной лодке со штатовской и европейской – утонет одна, утонут все. А штатовская утонет рано или поздно – уже бесспорно.
Китай не в состоянии переключить экономику на внутренний спрос. И сотни миллионов собственных граждан продолжают жить в нищете и рабстве. Сельское хозяйство на уровне 19-говека, чтобы хотя чем-то занять 500 млн людей. А производственные мощности приходится сокращать.
В результате они сейчас вынуждены – вкладывать сотни миллиардов долларов в чужие экономики, бегая и умоляя, присоединиться к проекту один пояс один путь – чтобы поддержать спрос на свои товары. Для того, чтобы на доходы от него обеспечить уровень жизни внутри страны и улучшить жизнь еще паре десятков миллионов граждан. И уж точно 500 млн людей они не вытащат из нищеты, благодаря ОПОП. Аналогично Индия.
Вам не напоминает это надеванием штанов через голову? Утопающий пугало хватается за соломинку. Китайцы выбрали своего Горбачева, который уже захватил власть в стране, судя по последнему съезду КПК, и на полном пару ведёт их к развалу.
А вот Сталинская экономика эти вопросы решила уже 1 раз.
Второе рождение Сталинской модели экономики
Один раз это уже сработало в 30-60 годах, когда Россия рванула от сохи к космосу и термоядерной бомбе, в условиях БЕЗ ДЕНЕГ и с малограмотным населением, под санкциями. Да, это пытались скрыть, дискредитировать, но не получилось.
Путин повторил успех – назло всем десталинизаторам. Значит, это смогут повторить и другие страны при желании. И не только в ВПК, но и в гражданских областях.
Теперь надо быть идиотом, чтобы отрицать Сталинскую модель и отказываться её внедрять у себя. И думаю, что многие страны – быстро это поймут.
Можно гарантировать, что Boeing и Airbus – в один день через несколько лет проснутся и узнают из СМИ, что их самолеты, станки, оборудование или машины уже не самые лучшие, а Россия создала самолет на 1-2 поколения опережающий западные разработки. Просто технология из ВПК была переведена в гражданскую промышленность. Это касается любой западной компании.
Стоит России такое провернуть еще пару тройку раз с каким-то западными изделиями, как другие более мелкие страны начнут втихаря внедрять Сталинские модели экономики и управления. Причем как показывает опыт последних 18 лет – это можно сделать незаметно.
Конец всем западным моделям и Pax Americana
С чем вас и поздравляю.
А именно:
Либеральная модель – полностью обанкротилась. Так управлять людьми, экономикой и странами – больше нельзя. Иначе кто знает какие еще сюрпризы их ожидают в следующее прекрасное утро! Это величайшее событие в мировой истории – поздравляю вас с этим!
Запад за 5-7 лет потеряет мировое господство, если продолжит работать по своим моделям! Но и сменить их они тоже не могут. Они попали в собственную ловушку! От хорошей жизни такое никто не внедряет. Россия смогла внедрить Сталинские модели после болезненного очищения Первой мировой и Гражданской войнами, накануне Второй Мировой со всеми их последствиями и под сильным давлением извне.
Ну и напоследок – 1 марта, день, когда Сталина отравили! А как писалось вначале: Момент (время) сообщения — это сообщение. Поздравляю вас со вторым пришествием Сталинских идей и победой над десталинизацией!
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