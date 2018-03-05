Европейская комиссия решила пока что не вмешиваться в спор между российским концерном "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Такое заявление сделала спикер Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

"Следующий шаг - увидеть, что две стороны хотят делать, как они будут продолжать, и потом мы все в конечном итоге будем за столом для переговоров", - заявила Итконен.

Она также подчеркнула, что роль Еврокомиссии заключается в готовности помочь упростить переговоры, когда этого запросят обе стороны.

"О том, что Россия и Украина планируют делать с их стороны, надо говорить с ними. Мы сделали наши предложения: мы готовы выступить посредником в переговорах", - добавила спикер ЕК.

Как сообщал svodka.net.uа, российский концерн "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

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