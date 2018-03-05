Двое рыбаков под Запорожьем несколько часов дрейфовали на отколовшейся льдине

В Запорожской области бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели успешную операцию по спасению двух рыбаков, которые несколько часов дрейфовали по Днепру на льдине.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облуправления ГСЧС, в понедельник утром спасателям поступила информация о том, что в районе с.Отрадное Запорожского района двое людей находятся на оторванной льдине, которая движется по Днепру. "Льдина с рыбаками находилась в 50 метрах от берега, следовательно самостоятельно выбраться на сушу они не сумели. На место происшествия прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС региона, которым удалось с помощью катера "Горизонт 330" близко подойти к дрейфующей льдине, снять с нее людей и доставить на берег", - рассказали в ведомстве.

Спасенные рыбаки - жители Запорожья, одному из которых 62, второму - 41 год. По их словам, они не заметили, когда оторвалась льдина, следовательно в ожидании помощи находились на ней несколько часов.

Запорожские спасатели обратились к землякам с просьбой воздержаться от выхода на тонкий лед водоемов, поскольку началась оттепель.