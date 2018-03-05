Россия скрывает от «партнеров» реальное
состояние дел в экономике РФ: премьер-министр Медведев играет роль
Сердюкова-2
Источник - .
Продолжаю, анализ роста налоговых
сборов в 2017 году и влияние (точнее отсутствие влияния) их на рост
ВВП:
:
Результаты работы ФНС в 2017 году
впечатляют − на 1 рубль затрат государства на работу налоговиков
казна получает 123,4 рубля. Глава ФНС России Михаил Мишустин
отметил, что служба обеспечила рекордные за последние
5 лет темпы роста налоговых поступлений в
консолидированный бюджет страны – более 17,3 трлн рублей. Это почти
на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в 2016
году. Увеличение поступлений составило 3,1% к
ВВП.
Драйверами роста стали
налог на прибыль – 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС – 3,1 трлн
рублей (рост на 15,5%), а также акцизы – 1,5 трлн рублей с ростом
на 17,6%; имущественные налоги – 1,2 трлн рублей с ростом на 11,9%;
НДФЛ – 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%. Кстати,
показатели НДФЛ оказались выше увеличения заработной платы, которая
в 2017 году выросла только на 7,2%. Опережающий рост налога,
предположительно, связан с тем, что увеличилось общее число
работников, которым начислялся НДФЛ. То есть либо в стране
значительно сократилась безработица, либо налоговикам удалось
«выбелить» огромное число рабочих мест.
Выводы:
1) Зарплата в 2017 году выросла на
7%, а рост НДФЛ вызван большим охватом работающих.
2) НДС вырос на 15%. Это налог на
потребление, его не платят экспортеры ресурсов (нефти, газа, зерна,
металла и т.д.), то есть внутреннее потребление повысилось на
15%.
3) На 19% увеличился налог на
прибыль. Это означает, что (естественно) увеличились прибыли на
20%, то есть очень динамично развивается бизнес.
4) И самый хит: рост только
налоговых поступлений составил 3,1% ВВП.
Дальше из статьи:
Отдельно Мишустин затронул реформу
контрольно-кассовой техники. В 2017 году более 500 тысяч
налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн
касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%.
Пробито 28 млрд чеков на сумму свыше 18,7 трлн рублей, включая НДС
– более 1,6 трлн рублей. Ежедневно в России пробивается более 120
млн чеков. По разным подсчетам выручка по каждой
онлайн-кассе оказалась в 1,5 раза больше, чем была до реформы.
Фактически это может означать, что ранее предприниматели
скрывали до 50% своего оборота.
Задачей службы в 2018 году господин
Мишустин назвал второй этап реформы — переход на онлайн-кассы
предприятий, работающих на ЕНВД. Это около 1 млн касс.
5) Внимание: Та часть
предпринимателей (это примерно 50% от только количества), которая
перешла на онлайн-кассы, показала рост выручки на 50% к 2016 году.
С учетом того, что на онлайн-кассы перешли в 2017 году в основном
юрлица, а со старыми кассами остались ИП, которые (из личной
практики) скрывают более 50% выручки, это означает, что реальная
выручка в РФ в 2016 году была больше официальной на 80-100%. И
оценки МВФ о 40% "черного" неучтенного ВВП в РФ действительно
являются правдой.
Теперь перехожу у
вопросам, которые возникают у любого мало-мальски знакомого с
бухгалтерией:
1) Сбор одних только налогов
увеличился на 3,1 % ВВП, а ВВП увеличился только лишь на 1,8%.
Откуда платили налоги? С убытков? Так нет - прибыль выросла еа 20%.
Налицо сокрытие роста статистикой.
2) Потребление внутри страны
составило более 15% (НДС), а рост зарплат только 7%. Где остальные
8%? Это по-видимому вложения в средства производства, то есть
предприниматели вкладывают прибыль в производство и расширение
бизнеса.
3) Может быть кто-то из статистиков
объяснит мне, но у меня не укладывается в голове следующая
ситуация: розничные предприятия показывают рост выручки
на 50% (влияние онлайн-касс), вынуждены показать рост закупок
от оптовых поставщиков (а иначе что они больше продали?), но
при этом ВВП (то есть практически эта самая розничная и оптовая
выручка) почти не вырос? Нонсенс. Налицо занижение ВВП в
статистике.
4) По сравнению с 2016 годом цены
на нефть и нефтепродукты выросли на 40-50%. С учетом вклада
нефтяной отрасли в российский ВВП в размере 9%, можно навскидку
оценить только рост ВВП РФ от роста нефтяных цен должен составлять
от 3 до 5%.
4) По моим оценкам
рост ВВП РФ в 2017 году превышает 7-8%. То есть превышает рост ВВП
Китая (6,8%).
Вывод:
1) Мы и США ведем себя как
русский и англичанин на банкете: англичанин не пьет, но делает вид,
что пьет, а русский пьет, но делает вид что не пьет. США
пририсовывают себе ВВП, Россия уменьшает.
2) Руководство России скрывает от
"партнеров" реальное состояние дел в экономике РФ. В частности
премьер-министр (Медведев) играет роль Сердюков-2, успокаивая и
усыпляя внешних игроков.
3) Большая часть роста ВВП и сборов
налогов идет на модернизацию вооружения.
4) В мире назревает большая
заварушка, не следует расслабляться!