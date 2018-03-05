Россия скрывает от «партнеров» реальное состояние дел в экономике РФ: премьер-министр Медведев играет роль Сердюкова-2

Georg Karr

Продолжаю, анализ роста налоговых сборов в 2017 году и влияние (точнее отсутствие влияния) их на рост ВВП:

:

Результаты работы ФНС в 2017 году впечатляют − на 1 рубль затрат государства на работу налоговиков казна получает 123,4 рубля. Глава ФНС России Михаил Мишустин отметил, что служба обеспечила рекордные за последние 5 лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны – более 17,3 трлн рублей. Это почти на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение поступлений составило 3,1% к ВВП. Драйверами роста стали налог на прибыль – 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС – 3,1 трлн рублей (рост на 15,5%), а также акцизы – 1,5 трлн рублей с ростом на 17,6%; имущественные налоги – 1,2 трлн рублей с ростом на 11,9%; НДФЛ – 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%. Кстати, показатели НДФЛ оказались выше увеличения заработной платы, которая в 2017 году выросла только на 7,2%. Опережающий рост налога, предположительно, связан с тем, что увеличилось общее число работников, которым начислялся НДФЛ. То есть либо в стране значительно сократилась безработица, либо налоговикам удалось «выбелить» огромное число рабочих мест.

Выводы:

1) Зарплата в 2017 году выросла на 7%, а рост НДФЛ вызван большим охватом работающих.

2) НДС вырос на 15%. Это налог на потребление, его не платят экспортеры ресурсов (нефти, газа, зерна, металла и т.д.), то есть внутреннее потребление повысилось на 15%.

3) На 19% увеличился налог на прибыль. Это означает, что (естественно) увеличились прибыли на 20%, то есть очень динамично развивается бизнес.

4) И самый хит: рост только налоговых поступлений составил 3,1% ВВП.

Дальше из статьи:

Отдельно Мишустин затронул реформу контрольно-кассовой техники. В 2017 году более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. Пробито 28 млрд чеков на сумму свыше 18,7 трлн рублей, включая НДС – более 1,6 трлн рублей. Ежедневно в России пробивается более 120 млн чеков. По разным подсчетам выручка по каждой онлайн-кассе оказалась в 1,5 раза больше, чем была до реформы. Фактически это может означать, что ранее предприниматели скрывали до 50% своего оборота. Задачей службы в 2018 году господин Мишустин назвал второй этап реформы — переход на онлайн-кассы предприятий, работающих на ЕНВД. Это около 1 млн касс.

5) Внимание: Та часть предпринимателей (это примерно 50% от только количества), которая перешла на онлайн-кассы, показала рост выручки на 50% к 2016 году. С учетом того, что на онлайн-кассы перешли в 2017 году в основном юрлица, а со старыми кассами остались ИП, которые (из личной практики) скрывают более 50% выручки, это означает, что реальная выручка в РФ в 2016 году была больше официальной на 80-100%. И оценки МВФ о 40% "черного" неучтенного ВВП в РФ действительно являются правдой.

Теперь перехожу у вопросам, которые возникают у любого мало-мальски знакомого с бухгалтерией:

1) Сбор одних только налогов увеличился на 3,1 % ВВП, а ВВП увеличился только лишь на 1,8%. Откуда платили налоги? С убытков? Так нет - прибыль выросла еа 20%. Налицо сокрытие роста статистикой.

2) Потребление внутри страны составило более 15% (НДС), а рост зарплат только 7%. Где остальные 8%? Это по-видимому вложения в средства производства, то есть предприниматели вкладывают прибыль в производство и расширение бизнеса.

3) Может быть кто-то из статистиков объяснит мне, но у меня не укладывается в голове следующая ситуация: розничные предприятия показывают рост выручки на 50% (влияние онлайн-касс), вынуждены показать рост закупок от оптовых поставщиков (а иначе что они больше продали?), но при этом ВВП (то есть практически эта самая розничная и оптовая выручка) почти не вырос? Нонсенс. Налицо занижение ВВП в статистике.

4) По сравнению с 2016 годом цены на нефть и нефтепродукты выросли на 40-50%. С учетом вклада нефтяной отрасли в российский ВВП в размере 9%, можно навскидку оценить только рост ВВП РФ от роста нефтяных цен должен составлять от 3 до 5%.

4) По моим оценкам рост ВВП РФ в 2017 году превышает 7-8%. То есть превышает рост ВВП Китая (6,8%).

Вывод:

1) Мы и США ведем себя как русский и англичанин на банкете: англичанин не пьет, но делает вид, что пьет, а русский пьет, но делает вид что не пьет. США пририсовывают себе ВВП, Россия уменьшает.

2) Руководство России скрывает от "партнеров" реальное состояние дел в экономике РФ. В частности премьер-министр (Медведев) играет роль Сердюков-2, успокаивая и усыпляя внешних игроков.

3) Большая часть роста ВВП и сборов налогов идет на модернизацию вооружения.

4) В мире назревает большая заварушка, не следует расслабляться!