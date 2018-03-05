"JTI Украина" назначила директора по корпоративным вопросам и коммуникациям

Директором отдела корпоративных вопросов и коммуникаций "JTI Украина", одной из крупнейших международных табачных компаний, с 1 марта 2018 года назначен Гинтаутас Диргела.

Как сообщили в компании, ранее Г.Диргела уже работал в JTI. До возвращения в компанию в 2018 году он занимал аналогичную должность Philip Morris, отвечал за страны Балтии.

В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.).

Наиболее известными брендами в портфеле JTI являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран.