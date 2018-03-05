«Газпром» должен выплатить НАК «Нафтогаз України» компенсацию за 34-процентную переплату при экстренной закупке газа в Европе в марте, написал коммерческий директор «Нафтогазу» Юрий Витренко в Facebook, информирует svodka.net.

«34-процентную переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром», – отметил он.

По словам Витренко, «Газпром» уже официально предупредили, что он должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», – написал коммерческий директор «Нафтогазу».

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Он подчеркнул, что для Украины ситуация была сложной, но страна достойно из нее вышла, не потеряв средства и заработав репутацию. По мнению Витренко, украинцы показали, «что у нас есть сплоченная нация, которая способна адекватно отвечать на внешние угрозы».

«Для России картина выглядит другой. Не продали свой газ (который им девать некуда). Должны теперь еще и компенсировать нам убытки. Показали миру свою ненадежность в качестве поставщика газа. И что газ используется Россией как политическое оружие. Ну и что к Украине по крайней мере нынешняя власть России может относиться только как к колонии – потому что как только международный арбитраж приближает контрактные отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» к европейским нормам, так они сразу становятся «невыгодными» для России», – резюмировал он.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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1 марта стало известно, что «Газпром» получил деньги от «Нафтогазу України» в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.

В «Нафтогазі» расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от «Газпрома» компенсации убытков.

2 марта глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз України» через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в «двойных стандартах».

НАК «Нафтогаз України» и польская PGNiG подписали договор о поставках газа. Он будет действовать до конца марта 2018 года. PGNiG поставит «Нафтогазу» 60 млн м³.

«Нафтогаз» с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.

В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам главы Минэнергоугля Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Министерство ожидало, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5–6 марта.

3 марта Порошенко заявил, что недостаток газоснабжения в Украине ликвидирован.

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины решил снять ограничения на газоснабжение учебных заведений и обратился в Министерство образования и науки с предложением восстановить их работу. Глава МОН Лилия Гриневич подтвердила, что «дополнительные каникулы» для школьников отменяются.

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