|Галкин обнародовал архивное семейное видео с Пугачевой и их дочерью
|05.03.2018 16:46
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Как время летит! Здесь Лизочке только полтора года * #елизаветагалкина #максимгалкин #аллаПубликация от Maxim Galkin | Official (@maxgalkinru) Мар 2, 2018 в 1:04 PST
Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года. Пара построила себе дворец в подмосковной деревне Грязь.У них также есть сын Гарри.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.
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