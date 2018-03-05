Росийский шоумен Максим Галкин показал, какой в полтора года была их общая с певицей Аллой Пугачевой дочь Лиза. Галкин: Как время летит! Фото: maxgalkinru / Instagram Ролик Галкин разместилв Instagram."Как время летит! Здесь Лизочке только полтора года", – написал он. Как время летит! Здесь Лизочке только полтора года * #елизаветагалкина #максимгалкин #алла Публикация от Maxim Galkin | Official (@maxgalkinru) Мар 2, 2018 в 1:04 PST Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года. Пара построила себе дворец в подмосковной деревне Грязь.У них также есть сын Гарри.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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