В ночь на понедельник, 5 марта, в городе Жидачов Львовской области преступник угнал автобус марки Scania. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Львовской области.

"Сегодня, 5 марта, около четырех утра по полиции поступило сообщение об угоне автобуса Scania в городе Жидачов. По словам водителя автобуса, 35-летнего местного жителя, 4 марта около 23.00 он оставил транспортное средство возле дома, а утром обнаружил, что его на месте уже нет", - отметили правоохранители.

Спустя несколько часов автобус обнаружили посреди улицы города.

В нынешнее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность, причастную к угону транспортного средства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в России мужчина угнал маршрутное такси в Нижневартовске, так как устал ждать водителя. Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать угонщика. Им оказался мужчина 38 лет, вахтовик, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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