|Стала известна цена локомотивов, "Укрзализныця" купит у General Electric
|05.03.2018 16:49
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Каждый тепловоз стоит $ 4680000В системе ProZorro опубликовали информацию о контракте по покупке локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця".
Согласно опубликованным документам , в США заказали 30 тепловозов General Electric ТЕ33АС, каждый из которых стоит 4680000 долларов. Договор заключен до 28 февраля 2019 годы с возможностью продления.
Как известно, государственная компания "Укрзализныця" подписала с General Electric Transportation договор на 1 млрд долларов.
"Я пригласил компанию General Electric, одной из крупнейших в мире, войти в состав инвестиционного совета при президенте Украины. Это приглашение было с удовольствием принято. Мы договорились продемонстрировать, что за очень короткий срок мы обработаем контракты сотрудничества между УЗ и General Electric" , - сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время подписания контракта.
Напомним, что и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что Крюковский вагоностроительный завод может стать основной производственно-сборочной базой для того процента локализации производства тепловозов General Electric.