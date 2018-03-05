Каждый тепловоз стоит $ 4680000

Согласно опубликованным документам , в США заказали 30 тепловозов General Electric ТЕ33АС, каждый из которых стоит 4680000 долларов. Договор заключен до 28 февраля 2019 годы с возможностью продления.

Как известно, государственная компания "Укрзализныця" подписала с General Electric Transportation договор на 1 млрд долларов.

"Я пригласил компанию General Electric, одной из крупнейших в мире, войти в состав инвестиционного совета при президенте Украины. Это приглашение было с удовольствием принято. Мы договорились продемонстрировать, что за очень короткий срок мы обработаем контракты сотрудничества между УЗ и General Electric" , - сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время подписания контракта.