Владимир Путин обнулил итоги Первой мировой
холодной войны и начал отсчет новой эпохи
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Президентское послание-2018
Владимира Путина, конечно, имеет рубежный характер и войдет в
историю, как и его выступление в Мюнхене в 2007 году и на
Валдайском форуме в Сочи в 2014 году. Это было даже не столько
президентское письмо на конкретно нынешний год с его политическими
и экономическими целями и задачами, и тем более не пиар-акция
проходящей избирательной кампании, сколько в сжатом виде программа
развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективу с очень
мощным внешнеполитическим блоком.
Напомню, в феврале 2007 года на
Мюнхенской конференции по политике безопасности Владимир Путин
впервые призвал страны Запада к необходимости учета интересов
России. В своем выступлении Путин жестко констатировал недовольство
России складывающимися правилами игры без позитивной программы для
всех глобальных и малых игроков и подчеркнул, что Россия с игрой «в
одни ворота» никогда не смирится. Запад тогда только посмеялся — не
может «проигравший» диктовать свою волю «победителю». Но уже в 2008
году в Грузии Москва впервые после развала СССР показала, что это
были не просто слова.
В 2014 году в своем выступлении на
Валдайском форуме президент России перешел от выражения
«непонимания» складывающейся в мире ситуации к констатации
невозможности дальнейшего сохранения текущей конфигурации сил в
мире, и главное — действующих правил игры, которые по своему
желанию может в любой момент поменять только один мировой игрок, а
все остальные должны принять это как само собой разумеющееся.
По сути, в октябре 2014 года
Владимир Путин сделал Западу последнее предупреждение о
необходимости охотно отказаться от «права сильного» и согласовано
подвести черту под периодом Первой мировой холодной войны, которая
со стороны Запада продолжалась и после распада блока СЭВ и СССР, и
обозначил российский ультиматум Западу: либо мы договариваемся о
новых правилах игры, либо Россия будет их устанавливать
самостоятельно без оглядки на западных партнеров, в первую очередь
США.
В статье «Валдайская речь Путина:
отступление закончено» по итогам послания Владимира Путина в Сочи
мы :
«Владимир Путин совершенно
справедливо указал на тот факт, что Россия все последние годы
искренне стремилась к диалогу со всеми зарубежными партнерами, в
том числе и НАТО. Однако мнение России постоянно игнорировали, ее
обманывали и ставили перед фактом. Так было с обещаниями не
расширять НАТО на Восток. Россию поставили перед фактом размещения
системы ПРО США в Восточной Европе — на территории стран бывшего
«Варшавского договора», принятых в НАТО вопреки предыдущим
обещаниям. Действительно, как отметил Путин, Россию постоянно
пытаются «загнать в угол», реализуя в отношении нее так называемую
политику сдерживания, которую Запад проводил в отношении ее не
только на протяжении последних пятидесяти лет, но и на протяжении
нескольких последних веков.
Исходя из этого, Россия больше
не может и не будет руководствоваться мотивами налаживания диалога
с Западом во имя непонятно каких ценностей. У нас есть свои
ценности, своя история и своя идеология. И теперь наши базовые
ценности будут определять наши дальнейшие действия. Вот что сказал
Путин Западу.
Запад дальше может прыгать,
скакать, угрожать, истерить, Россию это больше не волнует. Мы
сделали свой выбор, и теперь будем его последовательно претворять в
жизнь. Работы еще — непочатый край. Отступление закончилось. Теперь
— только вперед. Это не значит, что мы будем теперь воевать с
Западом. Нет. Это значит, что теперь мы будем руководствоваться
своими национально-государственными интересами. А если за них надо
будет воевать — значит, будем воевать».
Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя
Запад не захотел услышать Владимира
Путина и в 2014 году. Однако после Грузии в 2008 году, Олимпиады в
Сочи в феврале 2014 года и Русской весны-2014 года на окраине
Русского мира, закончившейся воссоединением Крыма с Родиной,
реакция уже была другой. Было уже не до смеха — Россия однозначно
восстанавливала свои позиции в мире. Запад перешел к стратегии
экономического удушения новой России.
И вот в послании-2018 Владимир
Путин перешел от теории к практике и предъявил Западу обновленную
военную сила России, на которую у блока НАТО ответ появится не
скоро, если вообще появится, подчеркнув: «Нас никто не хотел
слушать. Так послушайте сейчас». По сути, Москва перешла от
уговоров к демонстрации мощи. Это означает, что мы больше не будем
говорить о необходимости менять мировые правила игры, мы их будем
менять без предупреждений сами.
Если рассматривать все эти три
программные речи Владимира Путина в комплексе, то в сумме все эти
три послания знаменуют собой три этапа в обретении Россией прежней
геополитической субъектности. Если говорить об исторических
аналогах послания-2018 Владимира Путина, содержащих такой же по
мощи заряд идеологии развития мира на долгосрочную историческую
перспективу, то за последние сто лет аналог этой речи можно найти
только один — это речь премьер-министра Британии Уинстона Черчилля
в Фултоне в 1946 году.
72 года тому назад, 5 марта 1946
года, только через полгода после окончания Второй мировой войны,
Уинстон Черчилль под защитой американского ядерного зонтика в своей
знаменитой речи в американском Фултоне, по сути, обнулил Великую
Победу советского народа над европейским фашизмом и дал старт
Первой мировой холодной войне, в которой через 40 лет Советский
Союз из-за предательства элиты потерпел поражение.
Никого не должны вводить в
заблуждение факты сотрудничества СССР с США и Западом в целом в
деле построения ООН, создания концепции «мирного сосуществования» и
Хельсинкских соглашений 1972 года — это всё была ширма для отвода
глаз «широких масс трудящихся». На самом деле Советский Союз, еще
не отойдя от тягот и испытаний Великой Отечественной войны, сразу
окунулся в новую — Холодную войну, наличие которой не совсем
грамотно пыталось скрыть от своего собственного народа руководство
страны, не хотевшее воевать и потерявшее ценности и смыслы
существования собственной страны. А Запад целенаправленно вел войну
и наступал, пока мы пытались мирно договориться и сдавали одну
позицию за другой, пока не развалили страну.
Развал СЭВ, ОВД, СССР, создание ПРО
в Восточной Европе, «цветные революции» на постсоветском
пространстве, антироссийские санкции — это всё звенья одной цепи —
наших поражений. На которые мы только сегодня стали готовы дать
ответ. 1 марта 2018 года Владимир Путин своим президентским
посланием подвел черту под этим периодом мировой истории — Первая
мировая холодная война закончена, речь Черчилля от 1946 года —
аннулирована.
Мы начинаем новый этап мировой
истории, в котором правила будут писаться только после согласования
с нами. Если его назовут Второй мировой холодной войной и поведут
отсчет начала этой новой эпохи от выступления президента России
Владимир Путина от 1 марта 2018 года — так тому и быть.
В конце концов, не
Россия начала эту Вторую холодную войну, и нет на земле силы,
которая может запретить России защищать себя, наследие своих
предков и будущее своих детей…